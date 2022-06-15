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Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı
Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:54+0300
2022-06-15T15:54+0300
yaşam
neşet ertaş
film
sanatçı
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Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Nadiye Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Abim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Abimin videolarını izlesinler hiçbir şekilde filmden bahsetmez. Videoları da ortada abim sadece kitabı ve verdiği türküleri anlatıyor. Doğruyu söylesinler, yalan söylemesinler. Abimi bize de layık görmüyorlar. Oğlunun para peşinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil şayet öyle olsaydı babası vefat edince film yapılmasına onay verirdi" dedi.'Son sözlerimi kitaba yazdım'İzmir'de hayat mücadelesini yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaybeden Neşet Ertaş'ın sağlığında son sözlerini çıkacak kitaba yazdırdığını aktaran Ertuğrul, "Abimin yakın arkadaşları da var. Abim adına yayınlanmış kitaplar da var. Ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.Öte yandan, aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220611/-mahkeme-neset-ertas-filmiyle-ilgili-karari-verdi-1057280419.html
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neşet ertaş, film, sanatçı

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı

15:54 15.06.2022
© İHA / ENDERHAN ÖZNeşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA / ENDERHAN ÖZ
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Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Nadiye Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Abim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Abimin videolarını izlesinler hiçbir şekilde filmden bahsetmez. Videoları da ortada abim sadece kitabı ve verdiği türküleri anlatıyor. Doğruyu söylesinler, yalan söylemesinler. Abimi bize de layık görmüyorlar. Oğlunun para peşinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil şayet öyle olsaydı babası vefat edince film yapılmasına onay verirdi" dedi.

'Son sözlerimi kitaba yazdım'

İzmir'de hayat mücadelesini yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaybeden Neşet Ertaş'ın sağlığında son sözlerini çıkacak kitaba yazdırdığını aktaran Ertuğrul, "Abimin yakın arkadaşları da var. Abim adına yayınlanmış kitaplar da var. Ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.
Öte yandan, aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle:
"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan merhum Neşet Ertaş’ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş’ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Sayın Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir. Ayrıca 'Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti ortaya çıktı!' içeriğiyle yayınlanan haberlere konu olan video incelendiğinde, hiçbir şekilde film konusu geçmeyip, 15 seneden beri yazılmakta olan, kendisinin yayınlandığını görmeyi çok istediği ama vefatından sonra yayınlanan kitap hakkında konuştuğu ve buna hangi şartlarla müsaade ettiğini anlattığı görülecektir. Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak açtığımız haklı davamızın kabul edileceğine inanıyoruz.
Neşet Ertaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
YAŞAM
Mahkeme, Neşet Ertaş filmiyle ilgili kararını verdi
11 Haziran , 17:54
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