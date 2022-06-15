https://tr.sputniknews.com/20220615/neset-ertasin-kiz-kardesi-nadiye-ertugrul-abim-sagliginda-film-ile-ilgili-bir-cumle-kurmadi-1057460598.html

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı

Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:54+0300

2022-06-15T15:54+0300

2022-06-15T15:54+0300

yaşam

neşet ertaş

film

sanatçı

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Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Nadiye Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Abim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Abimin videolarını izlesinler hiçbir şekilde filmden bahsetmez. Videoları da ortada abim sadece kitabı ve verdiği türküleri anlatıyor. Doğruyu söylesinler, yalan söylemesinler. Abimi bize de layık görmüyorlar. Oğlunun para peşinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil şayet öyle olsaydı babası vefat edince film yapılmasına onay verirdi" dedi.'Son sözlerimi kitaba yazdım'İzmir'de hayat mücadelesini yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaybeden Neşet Ertaş'ın sağlığında son sözlerini çıkacak kitaba yazdırdığını aktaran Ertuğrul, "Abimin yakın arkadaşları da var. Abim adına yayınlanmış kitaplar da var. Ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.Öte yandan, aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220611/-mahkeme-neset-ertas-filmiyle-ilgili-karari-verdi-1057280419.html

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neşet ertaş, film, sanatçı