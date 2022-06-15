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Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi
Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan ve 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:17+0300
2022-06-15T16:17+0300
yaşam
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cep telefonu
şarj
kablosuz şarj
şarj aleti
ordu
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, iştirak şirketleri Ordu Yazılım AŞ (ORYAZ) tarafından önemli bir projeye imza atıldığı belirtildi.ORYAZ tarafından tasarlanan güneş enerjili şehir mobilyalarının vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de değerlendirmelerine yer verildi.Güler, Türk ekonomisine çok önemli ürünler kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:Öte yandan, 6 telefonu aynı anda şarj edebilen banklardan bir kısmı, Altınordu ilçesinde bazı noktalara yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/arastirma-gunde-ortalama-48-saat-cep-telefonu-uygulamalarina-ayriliyor-1052680393.html
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türkiye, cep telefonu, şarj, kablosuz şarj, şarj aleti, ordu, belediye

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

16:17 15.06.2022
© AAOrdu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi
Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan ve 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, iştirak şirketleri Ordu Yazılım AŞ (ORYAZ) tarafından önemli bir projeye imza atıldığı belirtildi.
ORYAZ tarafından tasarlanan güneş enerjili şehir mobilyalarının vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de değerlendirmelerine yer verildi.
Güler, Türk ekonomisine çok önemli ürünler kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ordu yazılım şirketimiz hem yazılım hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Ordulu mühendislerimizle bu alanda yeni ürünleri deniyoruz. Bunlardan biri de güneş enerjili şehir mobilyaları. Bu banklarda hem oturuyor hem de güneş enerjisiyle telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şu anda şarj edilebilir seviyede üretilen bu bankları ileride internet kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Kendimiz yaparak hem maliyetlerini çok aşağı çektik hem de Türk ekonomisine yeni ürünler katmış olduk."
Öte yandan, 6 telefonu aynı anda şarj edebilen banklardan bir kısmı, Altınordu ilçesinde bazı noktalara yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
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