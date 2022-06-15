Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

"Ordu yazılım şirketimiz hem yazılım hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Ordulu mühendislerimizle bu alanda yeni ürünleri deniyoruz. Bunlardan biri de güneş enerjili şehir mobilyaları. Bu banklarda hem oturuyor hem de güneş enerjisiyle telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şu anda şarj edilebilir seviyede üretilen bu bankları ileride internet kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Kendimiz yaparak hem maliyetlerini çok aşağı çektik hem de Türk ekonomisine yeni ürünler katmış olduk."