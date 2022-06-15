https://tr.sputniknews.com/20220615/pendikte-hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardeslere-245-yil-hapis-istemi-1057452491.html

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24.5 yıl hapis istemi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24.5 yıl hapis istemi

İstanbul Pendik'te, 7 aylık hamile kadın ile eşinin içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı ve aracın kaputuna çıktığı gerekçesiyle iki ayrı suçtan 5'er yıl... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T13:16+0300

2022-06-15T13:16+0300

2022-06-15T13:16+0300

türkiye

türkiye

trafik

saldırı

mahkeme

saldırgan

istanbul

hamile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057451631_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_f7909be66f48a471d33746b0f0f75d95.jpg

İstanbul'un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti.Sanık Hüseyin Sel, "Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen ‘hürriyeti tehdit’ ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" diye konuştu.Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydettiğini belirtti.24 yıla kadar hapis istendiEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobili hamle yaptığını hatırlattı.Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları ifade edildi.Savcı, her iki sanığın da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Savcılık, Hasan Sel hakkında "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.'Etkin pişmanlık uygulanmasın' talebiSavcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20190922/hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardesler-tabelayi-degistirdi-1040226299.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, trafik, saldırı, mahkeme, saldırgan, istanbul, hamile