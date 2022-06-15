https://tr.sputniknews.com/20220615/pendikte-hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardeslere-245-yil-hapis-istemi-1057452491.html
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24.5 yıl hapis istemi
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24.5 yıl hapis istemi
İstanbul Pendik'te, 7 aylık hamile kadın ile eşinin içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı ve aracın kaputuna çıktığı gerekçesiyle iki ayrı suçtan 5'er yıl... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T13:16+0300
2022-06-15T13:16+0300
2022-06-15T13:16+0300
türkiye
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trafik
saldırı
mahkeme
saldırgan
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İstanbul'un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti.Sanık Hüseyin Sel, "Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen ‘hürriyeti tehdit’ ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" diye konuştu.Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydettiğini belirtti.24 yıla kadar hapis istendiEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobili hamle yaptığını hatırlattı.Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları ifade edildi.Savcı, her iki sanığın da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.Savcılık, Hasan Sel hakkında "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.'Etkin pişmanlık uygulanmasın' talebiSavcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20190922/hamile-kadinin-bulundugu-araca-saldiran-baklavaci-kardesler-tabelayi-degistirdi-1040226299.html
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türkiye, trafik, saldırı, mahkeme, saldırgan, istanbul, hamile
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24.5 yıl hapis istemi
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İstanbul Pendik'te, 7 aylık hamile kadın ile eşinin içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı ve aracın kaputuna çıktığı gerekçesiyle iki ayrı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin cezasını istinaf bozdu. Yeniden görülen davada, iki sanık için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti.
Sanık Hüseyin Sel, "Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen ‘hürriyeti tehdit’ ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" diye konuştu.
Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydettiğini belirtti.
24 yıla kadar hapis istendi
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobili hamle yaptığını hatırlattı.
Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları ifade edildi.
Savcı, her iki sanığın da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Savcılık, Hasan Sel hakkında "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.
'Etkin pişmanlık uygulanmasın' talebi
Savcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.
Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.
Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.