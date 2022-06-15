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Pentagon: Çin, nükleer cephaneliğini 10 yıl içinde 3 ila 4 kat büyütebilir
Pentagon: Çin, nükleer cephaneliğini 10 yıl içinde 3 ila 4 kat büyütebilir
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Çin'in önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer cephaneliğini 3 ila 4 kat büyütebileceğini söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T09:56+0300
2022-06-15T10:00+0300
dünya
abd
pentagon
çin
nükleer silah
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ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Washington'daki bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde, Çin'in askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kahl, yaptığı açıklamada, "Çin nükleer cephaneliğinde şaşırtıcı bir genişleme söz konusu; önümüzdeki 10 yılda büyük olasılıkla 3 veya 4 katına çıkacak" ifadelerini kullandı.Çin'in kısa vadede ABD ölçeğinde bir nükleer güce dönüşeceğine işaret eden Kahl, "Nitelik ve nicelik olarak eşit iki nükleer gücün karşı karşıya gelme olasılığı yeni bir fenomen haline gelecek. Şu anda bu duruma şahit olmuyoruz, ancak 2030'larda durum bu olabilir" diye konuştu.Bununla birlikte Washington'un, kendi nükleer silahlarını bir tür caydırıcılık aracı olarak gördüğünü iddia eden Kahl, "Nükleer silahlarımızın temel rolü, diğer ülkeleri nükleer silahlarını kullanmaktan caydırmaktır. Ve bu, nükleer silahların temel amacı olmaya devam etmektedir" dedi.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2021 yılının kasım ayında Çin'in askeri gücüne ilişkin hazırladığı raporda, Pekin'in nükleer cephaneliğini 2030 yılına kadar en az 1000 savaş başlığına çıkarma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-ile-cin-savunma-bakani-arasinda-kavga-cinden-tayvan-icin-savas-baslatmaktan-cekinmeyiz-resti-1057242466.html
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abd, pentagon, çin, nükleer silah

Pentagon: Çin, nükleer cephaneliğini 10 yıl içinde 3 ila 4 kat büyütebilir

09:56 15.06.2022 (güncellendi: 10:00 15.06.2022)
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Aly Song
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Çin'in önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer cephaneliğini 3 ila 4 kat büyütebileceğini söyledi.
ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Washington'daki bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde, Çin'in askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kahl, yaptığı açıklamada, "Çin nükleer cephaneliğinde şaşırtıcı bir genişleme söz konusu; önümüzdeki 10 yılda büyük olasılıkla 3 veya 4 katına çıkacak" ifadelerini kullandı.
Çin'in kısa vadede ABD ölçeğinde bir nükleer güce dönüşeceğine işaret eden Kahl, "Nitelik ve nicelik olarak eşit iki nükleer gücün karşı karşıya gelme olasılığı yeni bir fenomen haline gelecek. Şu anda bu duruma şahit olmuyoruz, ancak 2030'larda durum bu olabilir" diye konuştu.
Bununla birlikte Washington'un, kendi nükleer silahlarını bir tür caydırıcılık aracı olarak gördüğünü iddia eden Kahl, "Nükleer silahlarımızın temel rolü, diğer ülkeleri nükleer silahlarını kullanmaktan caydırmaktır. Ve bu, nükleer silahların temel amacı olmaya devam etmektedir" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2021 yılının kasım ayında Çin'in askeri gücüne ilişkin hazırladığı raporda, Pekin'in nükleer cephaneliğini 2030 yılına kadar en az 1000 savaş başlığına çıkarma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.
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