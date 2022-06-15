https://tr.sputniknews.com/20220615/rock-muzik-konseri-berlinde-deprem-yaratti-sarsinti-14-buyuklugunde--1057447127.html

Rock müzik konseri Berlin'de deprem yarattı: Sarsıntı 1.4 büyüklüğünde

Rock müzik konseri Berlin'de deprem yarattı: Sarsıntı 1.4 büyüklüğünde

Bilim insanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen 1.4 büyüklüğündeki depreme kentte düzenlenen bir rock müzik konserinin neden olmuş olabileceğini... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:10+0300

2022-06-15T12:10+0300

2022-06-15T12:14+0300

yaşam

almanya

berlin

deprem

konser

rock

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Geçtiğimiz hafta cuma akşamı Berlin'in Neukölln semti sakinleri akşam saat 8:58 sularında hafif bir sarsıntı hissettiklerini söyledi. Rbb24'e konuşan veri bilimcisi Jens Skapski, "Normalde Berlin'de depreme pek rastlamayız. Bu yüzden buna neyin neden olduğunu anlamak istedim" diye konuştu. Hafif sarsıntı yalnızca bir dakika sürdü ve bildirimde bulunan Berlin sakinlerine göre en fazla o akşam İngiliz rock grubu Florence + The Machine'in konser verdiği Tempelhofer Feld etkinlik alanı yakınlarında hissedildi.Bölgede bulunan sismolojik istasyonlar, Skapski'nin 'doğal bir depreme benzemediğini' söylediği sarsıntıyı 1.4 büyüklüğünde bir deprem olarak algıladı.Skapski, "Doğal bir deprem kısa sürer ve frekansı daha yüksek olur. Sinyaller büyük ihtimalle bir konserden geliyordu" ifadelerini kullandı.Hangi şarkının buna neden olduğu bilinmiyor Sarsıntının yaşandığı dakikalarda Florence + The Machine konserinde bulunan dinleyiciler rock müzik eşliğinde dans ediyordu. Hangi şarkıda dinleyicilerin deprem yaratacak kadar eğlendiği bilinmese de, Setlist platformunun verilerine göre o esnada grubun Dog Days are Over ya da Free şarkılarını seslendirmiş olabileceği tahmin ediliyor.Sosyal medya kullanıcılarının 'deprem yaratan' konsere tepkisi gecikmedi.Sarah isimli bir kullanıcı, "Daha önce bir florence and the machine konserine gitmiş biri olarak bunun muhtemelen doğru olduğunu söyleyebilirim" dedi.Rbb24'in haberine göre konsere giden bir dinleyici, saat 21.00 civarında hayranların aynı anda zıpladıklarını söyledi.'Bu büyüklükteki doğal bir deprem hissedilmezdi'Normalde bu büyüklükteki doğal bir depremin çoğu insan tarafından hissedilemeyeceğini vurgulayan bilim insanı Skapski, sarsıntının büyük olasılıkla konserden kaynaklandığını ifade ederek, zıplayan kalabalığın yarattığı enerjinin mekandaki zemin tarafından emilip çevreye yayılması sonucu bölge sakinlerinin sarsıntıyı hissetmesine neden olabileceğini açıkladı.Gerçekten deprem yaratan bir konser kulağa şaşırtıcı gelse de, böylesi bir olay ilk kez yaşanmıyor.Geçtiğimiz mayıs ayında Louisiana'daki bir Garth Brooks konseri küçük bir sarsıntıya neden olmuş, 2011'de ise Yeni Zelanda'daki bir Foo Fighters konseri yeryüzüne küçük titreşimler göndermişti.

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almanya, berlin, deprem, konser, rock