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Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Saiss, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
transfer
istanbul
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.Saiss'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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beşiktaş, transfer, istanbul, roman saiss

Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da

01:01 15.06.2022
© AABeşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Saiss, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.
Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Saiss'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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