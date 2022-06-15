https://tr.sputniknews.com/20220615/romain-saiss-besiktas-icin-istanbulda-1057434402.html
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Saiss, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T01:01+0300
2022-06-15T01:01+0300
2022-06-15T01:01+0300
spor
beşiktaş
transfer
istanbul
roman saiss
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.Saiss'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/fenerbahce-brumayi-kiraladi-1057433103.html
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beşiktaş, transfer, istanbul, roman saiss
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı stoper Saiss, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.
Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Saiss'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.