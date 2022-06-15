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Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Aşırı güçlü ruble kimsenin çıkarına değil
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Aşırı güçlü ruble kimsenin çıkarına değil
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin aşırı güçlü kura sahip olmasının kimseye faydası olmadığını, rublenin bu seviyede hem ihracatçılar... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T18:31+0300
2022-06-15T18:31+0300
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Ekonomimiz için yeni zorluklar paketi oluşuyor. Bunun başında güçlü ruble geliyor. Ruble aşırı güçlendi, hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için zorluklar oluşturuyor. Şimdilik, gıda ürünlerinde ihracat fiyatlarının halâ yüksek olması nedeniyle durumu bir nebze kontrol altında tutuyoruz. Elbette ihracatçılar şikayetçi. Ama yine de durum az çok dengeli, gerçi yine de farklı ihracat yönlerinde farklılık gösteriyor. Fiyatların çok yüksek olmadığı bazı alanlar ve ürünler her zaman vardır ve buna bağlı olarak güçlü ruble önemli ölçüde etkiliyor. Ne de olsa son yıllarda ihracatı artırmak için çok çaba sarf ettik” ifadesini kullandı.Halihazırda, Rus üreticilerin yurtdışından büyük rekabet hissetmediğini, çünkü lojistiğin yeniden yapılandırıldığını belirten Reşetnikov, “Ama bu sorun da çözüme kavuşacak ve eğer ruble bu kadar güçlü kalmaya devam ederse bu sorun oluşturacak” dedi.Sorunun çözümünün, kredi kaynaklarının kullanılabilirliğini artırmak olduğunu söyleyen Reşetnikov, “Güçlü kurun kaynağı, ekonomideki zayıf talep. Bu da her şeyden önce krediler. Bütçenin artık maksimum düzeyde para harcadığı göz önüne alındığında bunlar hep krediler” diye ekledi.
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rusya, ruble, ekonomi

Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Aşırı güçlü ruble kimsenin çıkarına değil

18:31 15.06.2022
© REUTERS / Dado RuvicRuble - değer kaybı
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin aşırı güçlü kura sahip olmasının kimseye faydası olmadığını, rublenin bu seviyede hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için zorluklar yarattığını belirtti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Ekonomimiz için yeni zorluklar paketi oluşuyor. Bunun başında güçlü ruble geliyor. Ruble aşırı güçlendi, hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için zorluklar oluşturuyor. Şimdilik, gıda ürünlerinde ihracat fiyatlarının halâ yüksek olması nedeniyle durumu bir nebze kontrol altında tutuyoruz. Elbette ihracatçılar şikayetçi. Ama yine de durum az çok dengeli, gerçi yine de farklı ihracat yönlerinde farklılık gösteriyor. Fiyatların çok yüksek olmadığı bazı alanlar ve ürünler her zaman vardır ve buna bağlı olarak güçlü ruble önemli ölçüde etkiliyor. Ne de olsa son yıllarda ihracatı artırmak için çok çaba sarf ettik” ifadesini kullandı.
Halihazırda, Rus üreticilerin yurtdışından büyük rekabet hissetmediğini, çünkü lojistiğin yeniden yapılandırıldığını belirten Reşetnikov, “Ama bu sorun da çözüme kavuşacak ve eğer ruble bu kadar güçlü kalmaya devam ederse bu sorun oluşturacak” dedi.
Sorunun çözümünün, kredi kaynaklarının kullanılabilirliğini artırmak olduğunu söyleyen Reşetnikov, “Güçlü kurun kaynağı, ekonomideki zayıf talep. Bu da her şeyden önce krediler. Bütçenin artık maksimum düzeyde para harcadığı göz önüne alındığında bunlar hep krediler” diye ekledi.
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