https://tr.sputniknews.com/20220615/rusya-lideri-putin-ile-cin-devlet-baskani-si-telefonda-gorustu-1057454488.html
Çin lideri Şi'den Putin'e: Ukrayna'da çözüme yardım etmeye hazırım
Çin lideri Şi'den Putin'e: Ukrayna'da çözüme yardım etmeye hazırım
Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin devlet medyasının aktardığına göre Şi, Putin'e 'egemenlik... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T14:15+0300
2022-06-15T14:15+0300
2022-06-15T14:26+0300
ukrayna krizi
çin
rusya
vladimir putin
şi cinping
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Şi, "İlgili tarafların her biri, sorumlu bir tutum sergileyerek Ukrayna'daki krizin doğru şekilde çözülmesine katkı sunmalı. Çin, yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır" dedi. Çin'in Ukrayna konusunda mevcut durum ve tarihi gerçekleri dikkate alarak bağımsız bir tutum sergilediğinin altını çizen Şi, "Küresel ölçekte barışın desteklenmesine aktif olarak katkı sunuyoruz, dünyada istikrarlı ekonomik düzenin korunmasına yardımcı oluyoruz" diye ekledi.Çin devlet medyasının aktardığına göre de Pekin, Moskova'ya ana çıkarlar ve egemenlik ve güvenlik gibi ana endişeler konusunda desteği sürdüreceğini teyit etti.
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çin, rusya, vladimir putin, şi cinping
Çin lideri Şi'den Putin'e: Ukrayna'da çözüme yardım etmeye hazırım
14:15 15.06.2022 (güncellendi: 14:26 15.06.2022) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin devlet medyasının aktardığına göre Şi, Putin'e 'egemenlik ve güvenlik' konusunda Rusya'ya desteğe devam edeceklerini söyledi.
Şi, "İlgili tarafların her biri, sorumlu bir tutum sergileyerek Ukrayna'daki krizin doğru şekilde çözülmesine katkı sunmalı. Çin, yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır" dedi.
Çin'in Ukrayna konusunda mevcut durum ve tarihi gerçekleri dikkate alarak bağımsız bir tutum sergilediğinin altını çizen Şi, "Küresel ölçekte barışın desteklenmesine aktif olarak katkı sunuyoruz, dünyada istikrarlı ekonomik düzenin korunmasına yardımcı oluyoruz" diye ekledi.
Çin devlet medyasının aktardığına göre de Pekin, Moskova'ya ana çıkarlar ve egemenlik ve güvenlik gibi ana endişeler konusunda desteği sürdüreceğini teyit etti.