https://tr.sputniknews.com/20220615/rusya-lideri-putin-ile-cin-devlet-baskani-si-telefonda-gorustu-1057454488.html

Çin lideri Şi'den Putin'e: Ukrayna'da çözüme yardım etmeye hazırım

Çin lideri Şi'den Putin'e: Ukrayna'da çözüme yardım etmeye hazırım

Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin devlet medyasının aktardığına göre Şi, Putin'e 'egemenlik... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:15+0300

2022-06-15T14:15+0300

2022-06-15T14:26+0300

ukrayna krizi

çin

rusya

vladimir putin

şi cinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104073/96/1040739676_0:2:2939:1655_1920x0_80_0_0_269832aec9c85a34434d9cac30a17bce.jpg

Şi, "İlgili tarafların her biri, sorumlu bir tutum sergileyerek Ukrayna'daki krizin doğru şekilde çözülmesine katkı sunmalı. Çin, yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır" dedi. Çin'in Ukrayna konusunda mevcut durum ve tarihi gerçekleri dikkate alarak bağımsız bir tutum sergilediğinin altını çizen Şi, "Küresel ölçekte barışın desteklenmesine aktif olarak katkı sunuyoruz, dünyada istikrarlı ekonomik düzenin korunmasına yardımcı oluyoruz" diye ekledi.Çin devlet medyasının aktardığına göre de Pekin, Moskova'ya ana çıkarlar ve egemenlik ve güvenlik gibi ana endişeler konusunda desteği sürdüreceğini teyit etti.

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, rusya, vladimir putin, şi cinping