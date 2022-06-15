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https://tr.sputniknews.com/20220615/rusyadan-en-fazla-petrol-alan-ulkeler-1057465495.html
Rusya'dan en fazla petrol alan ülkeler
Rusya'dan en fazla petrol alan ülkeler
2021'de yaklaşık 230 milyon ton Rus ham petrolü 36 ülkeye ihraç edildi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T17:19+0300
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infografik
rusya
petrol
çin
hollanda
petrol ithalatı
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Rusya'dan en fazla petrol alan ülke listesinin zirvesine 70.1 milyon ton ile Çin oturdu. Rus petrolünün en büyük ikinci ithalatçısı olan Hollanda ise 37.4 milyon ton yani iki kat daha az petrol aldı.Rus petrolü ithalatını yapan ülkeler ve bu tür yakıtın genel olarak kullanıldığı alanlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, petrol, çin, hollanda, petrol ithalatı, инфографика

Rusya'dan en fazla petrol alan ülkeler

17:19 15.06.2022
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2021'de yaklaşık 230 milyon ton Rus ham petrolü 36 ülkeye ihraç edildi.
Rusya'dan en fazla petrol alan ülke listesinin zirvesine 70.1 milyon ton ile Çin oturdu. Rus petrolünün en büyük ikinci ithalatçısı olan Hollanda ise 37.4 milyon ton yani iki kat daha az petrol aldı.
Rus petrolü ithalatını yapan ülkeler ve bu tür yakıtın genel olarak kullanıldığı alanlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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