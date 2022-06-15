https://tr.sputniknews.com/20220615/rusyadan-en-fazla-petrol-alan-ulkeler-1057465495.html

Rusya'dan en fazla petrol alan ülkeler

Rusya'dan en fazla petrol alan ülkeler

2021'de yaklaşık 230 milyon ton Rus ham petrolü 36 ülkeye ihraç edildi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T17:19+0300

2022-06-15T17:19+0300

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multimedya

infografik

rusya

petrol

çin

hollanda

petrol ithalatı

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Rusya'dan en fazla petrol alan ülke listesinin zirvesine 70.1 milyon ton ile Çin oturdu. Rus petrolünün en büyük ikinci ithalatçısı olan Hollanda ise 37.4 milyon ton yani iki kat daha az petrol aldı.Rus petrolü ithalatını yapan ülkeler ve bu tür yakıtın genel olarak kullanıldığı alanlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

çin

hollanda

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infografik, rusya, petrol, çin, hollanda, petrol ithalatı, инфографика