https://tr.sputniknews.com/20220615/sira-microsoft-edgede-internet-explorer-27-yilin-ardindan-emekli-oldu-1057464224.html

Sıra Microsoft Edge'de: Internet Explorer 27 yılın ardından emekli oldu

Sıra Microsoft Edge'de: Internet Explorer 27 yılın ardından emekli oldu

Microsoft, Internet Explorer’ı 15 Haziran itibariyle kullanımdan çekeceğini duyurdu. 27 yıllık tarayıcının yerine Microsoft Edge geçecek. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T16:52+0300

2022-06-15T16:52+0300

2022-06-15T16:55+0300

internet explorer

microsoft

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kapanma

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Microsoft, 1995’te kurulan internet tarayıcısı Internet Explorer’ı 15 Haziran 2022 itibariyle kullanımdan çekeceğini, yerine Microsoft Edge tarayıcısının geçeceğini duyurdu.Bloomberg’in aktardığına göre, şirket konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Microsoft Edge’in bu sorumluluğu ve daha fazlasını gerçekleştirme kapasitesi olduğunu ve Internet Explorer’ın 15 Haziran itibariyle emekliye ayrılacağını duyurdu.Internet Explorer'ın 27 yıllık hikayesiMicrosoft tarafından, 16 Ağustos 1995 tarihinde Internet Explorer (IE) 1.0 piyasaya sürüldü. O dönemde, Netscape Navigator kullanım payı açısından en baskın web tarayıcısı olarak biliniyordu ve üniversiteler tarafından geliştirilen Mosaicve, Lynx gibi tarayıcılarla rekabet ediyordu.Microsoft’un IE'nin 2.0 sürümününü çıkarması ile ‘tarayıcı savaşları’ resmen başlamış oldu.Başlayan rekabet ile birlikte, birkaç yıl içersinde hem ‘Netscape Communicator’ olarak ismi değişen ‘Netscape Navigator’ hem de IE art arda yeni sürümlerini çıkardı. Çıkarılan yeni versiyonlar genellikle yapılan hataların giderilmesi amaçlı piyasaya sürülüyordu. Bu dönemde birçok güvenlik açığı ve çökme olayı gerçekleşti.Teknik olarak hep geride olan IE, Internet Explorer 3 ile birlikte Microsoft tarayıcısını teknik açıdan geliştirdi.Windows’un Ekim 1997’de çıkardığı Internet Explorer 4. Sürümüyle, Netscape kan kaybetmeye başladı. Microsoft işletim sistemi pazarındaki tekel durumunda olmasının avantajını kullanarak Internet Explorer'ı Windows'a ön tanımlı ana internet tarayıcısı yaptı. Windows işletim sisteminden elde edilen kazanç IE’nin geliştirilmesine harcandı. Yapılan iyileştirmeler ile birlikte, internet kullanıcıları, aldıkları bilgisayarda hali hazırda kurulu bir şekilde bulunan IE yerine başka bir tarayıcı arama ihtiyacı duymamaya başladı ve Internet Explorer pazar payını büyük ölçüde artırarak birinciliği elde etti.Internet Explorer kısa süre içerisinde, internete erişmek için en popüler araçlardan biri haline geldi. Tarayıcının 1995 ve 2013 yılları arasında 11 farklı versiyonu geliştirildi.IE’nin son çıkan versiyonu IE 11 Windows 8.1 ile birlikte 17 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açıldı.Öte yandan Eylül 2008'de, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir web tarayıcısı olan Google Chrome Microsoft Windows ile uyumlu sürümü yayımlandı. Daha sonra ise, Linux, macOS, iOS ve Android sürümleri geliştirildi. Bu dönemde, IE kullanıcıları, tarayıcıda hız ile ilgili problemler yaşamaya başladı ve ölçüm sitesi NetMarketShare’in sağladığı verilere göre, ilk defa 2016’da küçük bir yüzdeyle olsa da Google Chrome, IE’yi geride bırakmayı başardı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/microsofttan-son-cagri-lutfen-internet-explorer-kullanmayin-1056023279.html

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internet explorer, microsoft, kapanma