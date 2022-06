https://tr.sputniknews.com/20220615/sri-lankada-gida-krizi-memurlar-evlerinde-mahsul-yetistirmeleri-icin-cuma-gunleri-izinli-olacak-1057443126.html

Sri Lanka'da gıda krizi: Memurlar evlerinde mahsül yetiştirmeleri için cuma günleri izinli olacak

Sri Lanka'da gıda krizi: Memurlar evlerinde mahsül yetiştirmeleri için cuma günleri izinli olacak

Sri Lanka'da devlet memurlarına evlerinde gıda mahsulü yetiştirmeleri için her hafta bir gün ilave izin günü verilecek. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da gıda krizinin önüne geçebilmek için devlet memurlarına her hafta ilave bir izin günü imkanı sunulması planlanıyor.Plan kapsamında evlerinde fazladan geçirecekleri günlerde devlet memurlarından gıda mahsülü yetiştirmeleri isteniyor. Kamu sektörü çalışanları aynı zamanda yurtdışında iş bulma ve kazandıkları parayı ülkelerine gönderme konusunda teşvik edilecek.Ülkede daha önce eşi görülmemiş ekonomik kriz nedeniyle petrol ve ilaç fiyatları rekor seviyelere yükselirken, birçok temel gıda ürünü yetersiz kaldı.Hükümetten yapılan açıklamada, "Devlet görevlilerine haftanın bir iş günü izin verilmesi ve arka bahçelerinde tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için gerekli olanakların sağlanması uygun görünmektedir" denildi.İlave izin gününün beklenen gıda krizine bir çözüm olarak gösterildiği açıklamada, memurların işe gidiş gelişlerinin azaltılmasıyla da yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olacağı ifade edildi.Birleşmiş Milletler, Sri Lanka'nın korkunç bir insani krizle karşı karşıya olduğu konusunda uyarırken, 22 milyon nüfuslu ülkede ülkede her beş kişiden dördünün kriz nedeniyle öğün atlamak zorunda kaldığını vurgulamıştı.Aylarca benzin ve motorin kıtlığı yaşanan ülkede, benzin istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları olağan bir manzara haline geldi.Hükümet kararına göre, kamu çalışanları önümüzdeki üç ay boyunca her Cuma günü maaşlarında kesinti olmaksızın izinli olacak, ancak yeni düzenleme temel hizmet personelleri için geçerli olmayacak.1.5 milyon kamu çalışanına, iş bulmak için yurtdışına seyahat etmek istemeleri durumunda kıdemlerini veya emekli maaşlarını etkilemeden beş yıla kadar ücretsiz izin verilecek.Hükümet bu sayede, döviz sıkıntısı yaşanan ülkeye kamu çalışanları üzerinden döviz akışı sağlanmasını hedefliyor.51 milyar dolarlık dış borcunu kısa bir süre önce temerrüde düşüren Sri Lanka, temerrütten kurtulabilmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşüyor.Ülke çapında düzenlenen protestolarda ekonominin kötü yönetimi ve insanların karşılaştığı zorluklar nedeniyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası talep edilmişti.

