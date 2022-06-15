https://tr.sputniknews.com/20220615/st-petersburg-metrosunda-guvenlik-onlemi-alinmadan-tasinan-piton-yolculari-sasirtti-1057470991.html
St. Petersburg metrosunda güvenlik önlemi alınmadan taşınan piton yolcuları şaşırttı
St. Petersburg metrosunda güvenlik önlemi alınmadan taşınan piton yolcuları şaşırttı
Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda yolculuk eden vatandaşlar, taşıma çantasına konulmadan trene bindirilen bir pitonu fark etti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T20:01+0300
2022-06-15T20:01+0300
2022-06-15T20:01+0300
metro
piton
st. petersburg
yaşam
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Spb.kp.ru’nun haberine göre trende bulunan yolcular, herhangi bir güvenlik önlemi alınmaksızın trene bindirilen pitonu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Metrodaki gürültüye rağmen tutunma borularında sakince asılı duran hayvanın yolcuları şaşırtsa da paniğe neden olmadığı görüldü.Pitonun sahibinin kim olduğu netliğe kavuşmazken, metroda pitonun güvenlik önlemi alınmadan taşındığı için sahibine ceza kesilip kesilmediği de bilinmiyor.
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metro, piton, st. petersburg
St. Petersburg metrosunda güvenlik önlemi alınmadan taşınan piton yolcuları şaşırttı
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda yolculuk eden vatandaşlar, taşıma çantasına konulmadan trene bindirilen bir pitonu fark etti.
Spb.kp.ru
’nun haberine göre trende bulunan yolcular, herhangi bir güvenlik önlemi alınmaksızın trene bindirilen pitonu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Metrodaki gürültüye rağmen tutunma borularında sakince asılı duran hayvanın yolcuları şaşırtsa da paniğe neden olmadığı görüldü.
Pitonun sahibinin kim olduğu netliğe kavuşmazken, metroda pitonun güvenlik önlemi alınmadan taşındığı için sahibine ceza kesilip kesilmediği de bilinmiyor.