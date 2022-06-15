https://tr.sputniknews.com/20220615/st-petersburg-metrosunda-guvenlik-onlemi-alinmadan-tasinan-piton-yolculari-sasirtti-1057470991.html

St. Petersburg metrosunda güvenlik önlemi alınmadan taşınan piton yolcuları şaşırttı

St. Petersburg metrosunda güvenlik önlemi alınmadan taşınan piton yolcuları şaşırttı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda yolculuk eden vatandaşlar, taşıma çantasına konulmadan trene bindirilen bir pitonu fark etti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T20:01+0300

2022-06-15T20:01+0300

2022-06-15T20:01+0300

metro

piton

st. petersburg

yaşam

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Spb.kp.ru’nun haberine göre trende bulunan yolcular, herhangi bir güvenlik önlemi alınmaksızın trene bindirilen pitonu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Metrodaki gürültüye rağmen tutunma borularında sakince asılı duran hayvanın yolcuları şaşırtsa da paniğe neden olmadığı görüldü.Pitonun sahibinin kim olduğu netliğe kavuşmazken, metroda pitonun güvenlik önlemi alınmadan taşındığı için sahibine ceza kesilip kesilmediği de bilinmiyor.

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metro, piton, st. petersburg