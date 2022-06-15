https://tr.sputniknews.com/20220615/suriye-konulu-gorusmeler-icin-tum-heyetler-nursultana-gitti-1057449115.html

Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı

Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Aybek Smadiyarov, Astana görüşmeleri olarak bilinen Suriye konulu görüşmelerin yeni turunun katılımcıları arasındaki tüm heyetlerin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:36+0300

2022-06-15T12:36+0300

2022-06-15T12:47+0300

dünya

suriye

astana görüşmeleri

nursultan

kazakistan

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Gazetecilere konuşan Smadiyarov, “Suriye ile ilgili Astana sürecinin katılımcısı olan tüm heyetler Kazakistan’ın başkentine geldi. Bu sabah ikili ve üçlü formatta görüşmeler başladı” ifadelerini kullandı.Smadiyarov’a göre, tarafların gündemindeki konular arasında Suriye’de sahadaki durum, insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre’de Suriye anayasa komitesi ile ilgili çalışmaların yeniden başlaması, güvenin güçlendirilmesine ilişkin tedbirler, esirlerin serbest bırakılması, kayıpların aranması ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi yer alıyor.Bununla birlikte müzakerelerin sonuçlarına ilişkin ortak açıklamanın okunacağı genel kurul oturumu yarın öğleden sonra yapılacak. Genel oturumun ardından akreditasyonu yapılmış medya kuruluşları için bir basın toplantısı düzenlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20220614/kazakistan-disisleri-sam-ve-suriyeli-muhalifler-nursultanda-gorusmelere-katilacaklarini-teyit-etti-1057412145.html

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suriye, astana görüşmeleri, nursultan, kazakistan