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https://tr.sputniknews.com/20220615/suriye-konulu-gorusmeler-icin-tum-heyetler-nursultana-gitti-1057449115.html
Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı
Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Aybek Smadiyarov, Astana görüşmeleri olarak bilinen Suriye konulu görüşmelerin yeni turunun katılımcıları arasındaki tüm heyetlerin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:36+0300
2022-06-15T12:47+0300
dünya
suriye
astana görüşmeleri
nursultan
kazakistan
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Gazetecilere konuşan Smadiyarov, “Suriye ile ilgili Astana sürecinin katılımcısı olan tüm heyetler Kazakistan’ın başkentine geldi. Bu sabah ikili ve üçlü formatta görüşmeler başladı” ifadelerini kullandı.Smadiyarov’a göre, tarafların gündemindeki konular arasında Suriye’de sahadaki durum, insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre’de Suriye anayasa komitesi ile ilgili çalışmaların yeniden başlaması, güvenin güçlendirilmesine ilişkin tedbirler, esirlerin serbest bırakılması, kayıpların aranması ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi yer alıyor.Bununla birlikte müzakerelerin sonuçlarına ilişkin ortak açıklamanın okunacağı genel kurul oturumu yarın öğleden sonra yapılacak. Genel oturumun ardından akreditasyonu yapılmış medya kuruluşları için bir basın toplantısı düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220614/kazakistan-disisleri-sam-ve-suriyeli-muhalifler-nursultanda-gorusmelere-katilacaklarini-teyit-etti-1057412145.html
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suriye, astana görüşmeleri, nursultan, kazakistan

Suriye konulu görüşmeler Nursultan’da başladı

12:36 15.06.2022 (güncellendi: 12:47 15.06.2022)
© AA / SEFA KARACANAstana görüşmeleri
Astana görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA / SEFA KARACAN
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Aybek Smadiyarov, Astana görüşmeleri olarak bilinen Suriye konulu görüşmelerin yeni turunun katılımcıları arasındaki tüm heyetlerin Nursultan’a ulaştığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Smadiyarov, “Suriye ile ilgili Astana sürecinin katılımcısı olan tüm heyetler Kazakistan’ın başkentine geldi. Bu sabah ikili ve üçlü formatta görüşmeler başladı” ifadelerini kullandı.
Smadiyarov’a göre, tarafların gündemindeki konular arasında Suriye’de sahadaki durum, insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre’de Suriye anayasa komitesi ile ilgili çalışmaların yeniden başlaması, güvenin güçlendirilmesine ilişkin tedbirler, esirlerin serbest bırakılması, kayıpların aranması ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi yer alıyor.
Bununla birlikte müzakerelerin sonuçlarına ilişkin ortak açıklamanın okunacağı genel kurul oturumu yarın öğleden sonra yapılacak. Genel oturumun ardından akreditasyonu yapılmış medya kuruluşları için bir basın toplantısı düzenlenecek.
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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Kazakistan Dışişleri: Şam ve Suriyeli muhalifler Nursultan'da görüşmelere katılacaklarını teyit etti
Dün, 17:40
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