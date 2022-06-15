https://tr.sputniknews.com/20220615/the-spectator-almanya-ve-fransa-ukraynaya-ihanet-etti-1057468567.html
The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti
The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti
İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Rusya'ya karşı itidalli bir politika izleyen ve Ukrayna ordusunu silahlandırma konusunda isteksiz... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T18:53+0300
2022-06-15T18:53+0300
2022-06-15T18:53+0300
ukrayna krizi
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almanya
fransa
ukrayna krizi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.Snell, Scholz ve Macron'un eylemleri nedeniyle Batı ittifakında bir parçalanma tehlikesinin ortaya çıktığını kaydederek Ukraynalıların Berlin ve Paris'in tutumları karşısında kızmaya başladığını ekledi.
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the spectator, almanya, fransa, ukrayna krizi
The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti
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İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Rusya'ya karşı itidalli bir politika izleyen ve Ukrayna ordusunu silahlandırma konusunda isteksiz davranan Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini yazdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.
Snell, Scholz ve Macron'un eylemleri nedeniyle Batı ittifakında bir parçalanma tehlikesinin ortaya çıktığını kaydederek Ukraynalıların Berlin ve Paris'in tutumları karşısında kızmaya başladığını ekledi.