https://tr.sputniknews.com/20220615/the-spectator-almanya-ve-fransa-ukraynaya-ihanet-etti-1057468567.html

The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti

The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti

İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Rusya'ya karşı itidalli bir politika izleyen ve Ukrayna ordusunu silahlandırma konusunda isteksiz... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T18:53+0300

2022-06-15T18:53+0300

2022-06-15T18:53+0300

ukrayna krizi

the spectator

almanya

fransa

ukrayna krizi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.Snell, Scholz ve Macron'un eylemleri nedeniyle Batı ittifakında bir parçalanma tehlikesinin ortaya çıktığını kaydederek Ukraynalıların Berlin ve Paris'in tutumları karşısında kızmaya başladığını ekledi.

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