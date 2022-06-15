Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/the-spectator-almanya-ve-fransa-ukraynaya-ihanet-etti-1057468567.html
The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti
The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti
İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Rusya'ya karşı itidalli bir politika izleyen ve Ukrayna ordusunu silahlandırma konusunda isteksiz... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T18:53+0300
2022-06-15T18:53+0300
ukrayna krizi
the spectator
almanya
fransa
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055864888_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6469f55d9d1128f146b8c2999a9da396.png
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.Snell, Scholz ve Macron'un eylemleri nedeniyle Batı ittifakında bir parçalanma tehlikesinin ortaya çıktığını kaydederek Ukraynalıların Berlin ve Paris'in tutumları karşısında kızmaya başladığını ekledi.
almanya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055864888_144:0:1044:675_1920x0_80_0_0_7095d592e5e80098431d40e758b26898.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the spectator, almanya, fransa, ukrayna krizi

The Spectator: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet etti

18:53 15.06.2022
© AFP 2022Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank
Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Rusya'ya karşı itidalli bir politika izleyen ve Ukrayna ordusunu silahlandırma konusunda isteksiz davranan Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini yazdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.
Snell, Scholz ve Macron'un eylemleri nedeniyle Batı ittifakında bir parçalanma tehlikesinin ortaya çıktığını kaydederek Ukraynalıların Berlin ve Paris'in tutumları karşısında kızmaya başladığını ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала