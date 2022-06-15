Tiyatro pazarda: Bıyıklı Dudu Abla satışları artsın diye elbise ve peruk giyip tezgahta göbek atıyor

© İHA Tiyatro oyunculuğunu kullanarak daha çok kazanç ve müşteri memnuniyeti oluşturduğunu belirten Feridun Altınoluk, tezgahında yaptığı dans gösterileriyle müşterilerinin stresini aldığını belirtti: “Benim lakabım ’Dudu Abla’. Bu adını bana babam koydu. Ben herkesi çok seviyorum, çünkü bana para kazandırıyorlar. Bazen bu işi, bu kıyafetle yaptığımdan dolayı kötü konuşanlar da oluyor ama bu 10 binde bir kişidir. Beni görenlerden bazıları ’Acaba eşcinsel mi’ diye düşünüyormuş ancak öyle değil. Benim en büyük amacım, insanları eğlendirebilmektir. Buraya gelen müşterilerim hem beni hem de ürünlerimi çok seviyor. Buradaki asıl amacım kadın giysilerini giymek değildi. Benim satış tercihim buydu. İnsanların sattığım ürünleri daha kolay bulması ve tanımaları için bunu yaptım. Örneğin ‘Bu giysiyi nerede aldın’ dediklerinde Karabıyıklı Mehmet’ten ama hangi Mehmet olduğunu nereden bulacaklar. Ama müşteriye, ‘Giysiyi nerede aldın’ dediğin zaman, kadın gibi giyinen Dudu’dan aldım dedikleri zaman beni çabuk buluyorlar.”