https://tr.sputniknews.com/20220615/togg-ceosu-gurcan-karakas-fiyati-pazar-belirleyecek-1057446700.html

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyatı pazar belirleyecek

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyatı pazar belirleyecek

TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili konuştu. Karakaş, TOGG'un fiyatını pazarın belirleyeceğini belirtti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:08+0300

2022-06-15T12:08+0300

2022-06-15T12:08+0300

ekonomi

türkiye

togg

otomobil

yerli üretim

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044658766_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_197e12aba1444b3f3d9f90e272c70ffe.jpg

TOOG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un üretim aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar birçok konuda açıklamalarda buludnu. TRT Haber'in haberine göre, deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez" dedi.Karakaş bunun nedenlerini de şöyle açıkladı: Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi: Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220608/togg-sizce-ilk-togg-hangi-renk-olacak-1057128963.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, togg, otomobil, yerli üretim, fiyat