https://tr.sputniknews.com/20220615/togg-ceosu-gurcan-karakas-fiyati-pazar-belirleyecek-1057446700.html
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyatı pazar belirleyecek
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyatı pazar belirleyecek
TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili konuştu. Karakaş, TOGG'un fiyatını pazarın belirleyeceğini belirtti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:08+0300
2022-06-15T12:08+0300
2022-06-15T12:08+0300
ekonomi
türkiye
togg
otomobil
yerli üretim
fiyat
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TOOG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un üretim aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar birçok konuda açıklamalarda buludnu. TRT Haber'in haberine göre, deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez" dedi.Karakaş bunun nedenlerini de şöyle açıkladı: Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi: Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.
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türkiye, togg, otomobil, yerli üretim, fiyat
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyatı pazar belirleyecek
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TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili konuştu. Karakaş, TOGG'un fiyatını pazarın belirleyeceğini belirtti.
TOOG
Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un üretim
aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar birçok konuda açıklamalarda buludnu. TRT Haber'in haberine
göre, deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez
" dedi.
Karakaş bunun nedenlerini de şöyle açıkladı:
"Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer."
Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.
Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:
"Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak."
Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.