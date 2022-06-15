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Türkiye'den dolunay manzaraları
Türkiye'den dolunay manzaraları
Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay Türkiye'nin farklı şehirlerinde güzel görüntüler oluşturdu. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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dolunay, фото, türkiye, van

Türkiye'den dolunay manzaraları

11:52 15.06.2022 (güncellendi: 11:57 15.06.2022)
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Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay Türkiye'nin farklı şehirlerinde güzel görüntüler oluşturdu.
© İHADolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz Bitlis’in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı.
Türkiye'den dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz Bitlis’in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı.
© İHA / ÖZKAN OLCAY-AW645627Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Türkiye'den dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ÖZKAN OLCAY-AW645627
Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
© İHAHatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.
Türkiye'den dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.
© İHAAntalya'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Türkiye'den dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Antalya'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
© AAAnkara'da gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye'den dolunay manzaraları - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ankara'da gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.
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