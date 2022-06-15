https://tr.sputniknews.com/20220615/uzman-cavusa-alkisli-protestoda-yeni-gelisme-85-personelin-ifadesi-alindi-1057436619.html

Uzman çavuşa alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 personelin ifadesi alındı

Uzman çavuşa alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 personelin ifadesi alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla personelin alkışlı protestoda bulunduğu Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın, kamera... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T03:34+0300

2022-06-15T03:34+0300

2022-06-15T03:34+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

ifade

personel

uzman çavuş

hastane

muğla

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Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart’ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı’dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandist teşhisi konularak ameliyat edildi.'Sinirlenerek itip boğazimi sıktı' iddiasıDoktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:Alkışla protesto ettilerMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, “Sen şiddet, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları arasında alkışla protesto edildi.Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü.'İftiraya uğradım' deyip, şikayetçi olduGözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim” dedi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.Görüntüler ortaya çıktıOlayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Doktor Tarımer’in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı’nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.Uzman çavuş görevine iade edildiGörüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.İdari soruşturmaMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi.İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85’e ulaştı. Sağlık Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen olayla ilgili iddianamenin tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/doktoru-darp-eden-uzman-cavusa-alkisli-protesto--1054772773.html

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sağlık bakanlığı, ifade, personel, uzman çavuş, hastane, muğla