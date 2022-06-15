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https://tr.sputniknews.com/20220615/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyenin-yunan-adalarinin-egemenligi-konusundaki-tutumu-sacma-1057452768.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliği konusundaki tutumu saçma
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliği konusundaki tutumu saçma
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin adalar üzerindeki Yunan egemenliğini sorgulayan... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T13:19+0300
2022-06-15T13:24+0300
dünya
yunanistan
türkiye
kiryakos miçotakis
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Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği son mektuplarında ifade edilen ve Yunanistan'ın adalardaki egemenliğini sorgulayan itirazları kesinlikle saçma" diyen Miçotakis, "Saçmalıklar üzerinden herhangi bir tartışma yürütemeyiz" ifadelerini kullandı.NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasında son haftalarda Ege'deki adalar gerginliği sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalara yaptığı askeri konuşlandırmaları durdurması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini söylemesiyle birlikte gerginlikler yeniden alevlendi.Atina ise adaları silahlandırdığına ilişkin Türkiye'den yapılan açıklamaların asılsız olduğunu savunuyor. Konuya dair her iki ülke de Birleşmiş Milletler'e hava sahası ve adalara ilişkin görüşlerini belirten mektuplar gönderdi. Erdoğan geçtiğimiz ay "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" açıklamasında bulunarak Yunan lideri ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını engellemekle suçlamıştı.Miçotakis ise iki liderin bir noktada kaçınılmaz olarak görüşeceğini, temasları durdurmamak gerektiğini ifade etti.Miçotakis, "Birbirimizle tanışmamız ve tartışmamız gerekiyor. Aynı fikirde olmadığımız konusunda hemfikir olmamız gerekiyor, ancak farklılıklarımızı çözmek için çerçeve üzerinde anlaşmamız gerekiyor" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise salı günü Yunanistan ve Türkiye'yi gerginliği tırmandırabilecek herhangi bir eylem veya söylemden kaçınmaya çağırmıştı.Yunanistan ve Türkiye, beş yıllık bir aradan sonra ilk kez 2021'de ilişkileri geliştirmeye yönelik ikili görüşmelere yeniden başlamıştı. Ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Geçen hafta Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la tüm ikili görüşmeleri durdurduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdogan-1056604835.html
https://tr.sputniknews.com/20220610/erdoganin-uluslararasi-anlasmalara-uyma-cagrisina-yunanistandan-haritali-yanit-1057230156.html
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yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliği konusundaki tutumu saçma

13:19 15.06.2022 (güncellendi: 13:24 15.06.2022)
© AA / Dursun AydemirYunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA / Dursun Aydemir
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin adalar üzerindeki Yunan egemenliğini sorgulayan tutumunun 'saçma' olduğunu ve iki ülke arasındaki herhangi bir görüşmeyi zorlaştırdığını söyledi.
Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği son mektuplarında ifade edilen ve Yunanistan'ın adalardaki egemenliğini sorgulayan itirazları kesinlikle saçma" diyen Miçotakis, "Saçmalıklar üzerinden herhangi bir tartışma yürütemeyiz" ifadelerini kullandı.
NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasında son haftalarda Ege'deki adalar gerginliği sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalara yaptığı askeri konuşlandırmaları durdurması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini söylemesiyle birlikte gerginlikler yeniden alevlendi.
Atina ise adaları silahlandırdığına ilişkin Türkiye'den yapılan açıklamaların asılsız olduğunu savunuyor. Konuya dair her iki ülke de Birleşmiş Milletler'e hava sahası ve adalara ilişkin görüşlerini belirten mektuplar gönderdi.
Erdoğan geçtiğimiz ay "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" açıklamasında bulunarak Yunan lideri ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını engellemekle suçlamıştı.
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Miçotakis ise iki liderin bir noktada kaçınılmaz olarak görüşeceğini, temasları durdurmamak gerektiğini ifade etti.
Miçotakis, "Birbirimizle tanışmamız ve tartışmamız gerekiyor. Aynı fikirde olmadığımız konusunda hemfikir olmamız gerekiyor, ancak farklılıklarımızı çözmek için çerçeve üzerinde anlaşmamız gerekiyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise salı günü Yunanistan ve Türkiye'yi gerginliği tırmandırabilecek herhangi bir eylem veya söylemden kaçınmaya çağırmıştı.
Yunanistan ve Türkiye, beş yıllık bir aradan sonra ilk kez 2021'de ilişkileri geliştirmeye yönelik ikili görüşmelere yeniden başlamıştı. Ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Geçen hafta Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la tüm ikili görüşmeleri durdurduğunu açıklamıştı.
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