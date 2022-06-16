https://tr.sputniknews.com/20220616/2007-yilinda-tasfiyesi-baslayan-karadeniz-bakir-isletmesi-2020-yilinda-235-bin-234-tl-zarar-etti-1057502655.html
2007 yılında tasfiyesi başlayan Karadeniz Bakır İşletmesi 2020 yılında 235 bin 234 TL zarar etti
2007 yılında tasfiyesi başlayan Karadeniz Bakır İşletmesi 2020 yılında 235 bin 234 TL zarar etti
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 2020 Yılı Bilanço ve Netice Hesabı, TBMM KİT Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyonda 2007’de başlayan tasfiye işlemlerinin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T14:36+0300
2022-06-16T14:36+0300
2022-06-16T14:36+0300
türkiye
bakır
tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)
sayıştay
sayıştay denetim raporu
zarar
atilla sertel
tbmm
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 2020 Yılı Bilanço ve Netice Hesabı’nı görüştü.Türkiye’nin ilk bakır işletme şirketi olarak 1968 yılında kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri 2007 yılında zarar ettiği gerekçesi ile tasfiyesine karar verildi. İşletmenin tasfiye işlemeleri 2018 yılında tamamlanarak tüm faaliyetlerine son verildi. Bazı hissedarların açtığı davalar sonucunda işletmenin tavsiyesi durduruldu. Sayıştay’ın raporuna göre hiçbir faaliyeti ve personeli olmayan şirket 2020 yılında 235 bin 234 TL zarar etti.‘2007 yılından tasfiye süreci başladı’İşletmenin tasfiye sürecini yürütün Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Tasfiye Kurulu Başkanı Hamdi Boyacı KİT Komisyonu’na verdiği bilgide “Karadeniz Bakır İşletmeleri, 1968 yılında çoğunluk hisseleri özel sektöre ait olmak üzere kurulan bir kamu iktisadi teşebbüsüyken 1976 yılın da faaliyetlerine fiilen başlamış, içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve teknik şartlar itibarıyla 1979 yılında ekonomik darboğaza düştüğü için özel şahıs hisseleriyle, özel sektöre ait hisseler kamu tarafından satın alınarak Faaliyetlerine devam etmiş bir kurumdur. 1979 yılına gelindiğinde hisselerinin yüzde 99,5’i kamu ya ait hâle gelmiştir başlangıçta kamu azınlık hissedarken. Bu süreç içinde, 1979’dan 2007 yılına kadar, tamamen kamu tarafından finanse edilerek faaliyetlerine devam etmiştir. 2007 yılında artık kamu tarafından daha fazla finanse edilmeme kararı alındığı için tasfiye sürecine alınmış bir şirkettir” ifadelerini kullandı.‘Davalar sonunda tasfiye işlemi sürecek’Tasfiye süreciyle ilgili de bilgi veren Boyacı “2018 yılın da tasfiye işlemleri tamamlanmış ve ticaret sicilinden terkin edilmiştir. Ancak sınırlı sayıda kalmış olan özel şahıs hissedarlarının varisleri tarafından tasfiye sürecinin durdurulmasıyla alakalı 3 ayrı dava açılmış. Açılmış olan bu davalarda tasfiye işlemi tamamlanmış, Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin geçici olarak sadece davalarla sınırlı olmak üzere yeniden ihyasına karar verilmiştir. Davaların tamamlanmasıyla beraber tasfiye süreci tekrar tamamlanacak ve şirket hayatiyetine son verilecektir. Şu anda bekleyen tüm süreç yargı süreçleriyle alakalı olup şirketin herhangi bir personeli, herhangi bir faaliyeti, herhangi bir ticari geliri bulunmamaktadır” dedi.Sayıştay: İşletme zarar etmişSayıştay tarafından hazırlanan Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin sonuç bölümünde ise “Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 2020 yılı bilançosu ve 235 bin 234 Türk Lirası dönem zararıyla kapanmış bulunan gelir tablo su 4 Nisan 2021 tarihinde Tasfiye Kurulunda kabul edilmiştir” ifadesine yer verildi. Raporun sonuç bölümü KİT Komisyonu’nda da komisyon başkanı tarafından okutuldu.‘CHP’li Sertel: Yöneticiler para almaya devam ediyor’Faaliyet halinde olmayan şirketin zararına ilişkin değerlendirme yapan CHP’nin KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel “Hükümetin özelleştirme zihniyetinin en somut örneği. İşletme kapatılmıyor ama orada bulunanlar hala para almaya devam ediyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/chpli-yavuzyilmaz-zafer-havalimaninda-yine-zarar-rekoru-kirildi-1052222637.html
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Osman Nuri Cerit
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bakır, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , sayıştay, sayıştay denetim raporu, zarar, atilla sertel, tbmm
2007 yılında tasfiyesi başlayan Karadeniz Bakır İşletmesi 2020 yılında 235 bin 234 TL zarar etti
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 2020 Yılı Bilanço ve Netice Hesabı, TBMM KİT Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyonda 2007’de başlayan tasfiye işlemlerinin, davalar nedeniyle hala sonlanmadığı ama hiçbir faaliyet yürütmeyen şirketin 235 bin 234 TL zarar ettiği belirtildi. CHP’li Sertel, işletme yöneticilerinin maaş almayı sürdürdüğünü belirtti
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 2020 Yılı Bilanço ve Netice Hesabı’nı görüştü.
Türkiye’nin ilk bakır işletme şirketi olarak 1968 yılında kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri 2007 yılında zarar ettiği gerekçesi ile tasfiyesine karar verildi. İşletmenin tasfiye işlemeleri 2018 yılında tamamlanarak tüm faaliyetlerine son verildi. Bazı hissedarların açtığı davalar sonucunda işletmenin tavsiyesi durduruldu. Sayıştay’ın raporuna göre hiçbir faaliyeti ve personeli olmayan şirket 2020 yılında 235 bin 234 TL zarar etti.
‘2007 yılından tasfiye süreci başladı’
İşletmenin tasfiye sürecini yürütün Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Tasfiye Kurulu Başkanı Hamdi Boyacı KİT Komisyonu’na verdiği bilgide “Karadeniz Bakır İşletmeleri, 1968 yılında çoğunluk hisseleri özel sektöre ait olmak üzere kurulan bir kamu iktisadi teşebbüsüyken 1976 yılın da faaliyetlerine fiilen başlamış, içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve teknik şartlar itibarıyla 1979 yılında ekonomik darboğaza düştüğü için özel şahıs hisseleriyle, özel sektöre ait hisseler kamu tarafından satın alınarak Faaliyetlerine devam etmiş bir kurumdur. 1979 yılına gelindiğinde hisselerinin yüzde 99,5’i kamu ya ait hâle gelmiştir başlangıçta kamu azınlık hissedarken. Bu süreç içinde, 1979’dan 2007 yılına kadar, tamamen kamu tarafından finanse edilerek faaliyetlerine devam etmiştir. 2007 yılında artık kamu tarafından daha fazla finanse edilmeme kararı alındığı için tasfiye sürecine alınmış bir şirkettir” ifadelerini kullandı.
‘Davalar sonunda tasfiye işlemi sürecek’
Tasfiye süreciyle ilgili de bilgi veren Boyacı “2018 yılın da tasfiye işlemleri tamamlanmış ve ticaret sicilinden terkin edilmiştir. Ancak sınırlı sayıda kalmış olan özel şahıs hissedarlarının varisleri tarafından tasfiye sürecinin durdurulmasıyla alakalı 3 ayrı dava açılmış. Açılmış olan bu davalarda tasfiye işlemi tamamlanmış, Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin geçici olarak sadece davalarla sınırlı olmak üzere yeniden ihyasına karar verilmiştir. Davaların tamamlanmasıyla beraber tasfiye süreci tekrar tamamlanacak ve şirket hayatiyetine son verilecektir. Şu anda bekleyen tüm süreç yargı süreçleriyle alakalı olup şirketin herhangi bir personeli, herhangi bir faaliyeti, herhangi bir ticari geliri bulunmamaktadır” dedi.
Sayıştay: İşletme zarar etmiş
Sayıştay tarafından hazırlanan Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin sonuç bölümünde ise “Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 2020 yılı bilançosu ve 235 bin 234 Türk Lirası dönem zararıyla kapanmış bulunan gelir tablo su 4 Nisan 2021 tarihinde Tasfiye Kurulunda kabul edilmiştir” ifadesine yer verildi. Raporun sonuç bölümü KİT Komisyonu’nda da komisyon başkanı tarafından okutuldu.
‘CHP’li Sertel: Yöneticiler para almaya devam ediyor’
Faaliyet halinde olmayan şirketin zararına ilişkin değerlendirme yapan CHP’nin KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel “Hükümetin özelleştirme zihniyetinin en somut örneği. İşletme kapatılmıyor ama orada bulunanlar hala para almaya devam ediyor” dedi.