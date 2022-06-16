https://tr.sputniknews.com/20220616/3-genc-kadini-metroda-taciz-edip-bicakla-tehdit-eden-yabanci-uyruklu-sinir-disi-edilecek-1057509038.html

3 genç kadını metroda taciz edip bıçakla tehdit eden yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

3 genç kadını metroda taciz edip bıçakla tehdit eden yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Bursa'da Murad Raşo adlı yabancı uyruklu biri, metroda Yelda Arslan ve kız kardeşi ile yanındaki kız arkadaşını taciz edip, bıçakla tehditte bulundu. Olayın... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:22+0300

2022-06-16T16:22+0300

2022-06-16T16:22+0300

yaşam

bursa

sınır dışı

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057509146_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_a5314f6c334e17637cf8b3303d6a4b70.jpg

olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Ataevler metroda meydana geldi. İddiaya göre, metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan Yelda Arslan'ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, genç kızları taciz etmeye çalıştı.DHA'nın haberine göre durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan´ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, `Sizi bıçaklarım´ diyerek tehdit etti.İfadesinde pişman olduğunu söylediArslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı, bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, sınır dışı, metro