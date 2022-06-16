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43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı
43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı
EGM KOM Daire Başkanlığından örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T09:08+0300
2022-06-16T09:08+0300
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60
emniyet genel müdürlüğü (egm)

43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı

09:08 16.06.2022
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EGM KOM Daire Başkanlığından örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı.
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