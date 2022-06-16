https://tr.sputniknews.com/20220616/43-ilde-es-zamanli-dumen-operasyonu-baslatildi-1057488172.html
43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı
43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı
EGM KOM Daire Başkanlığından örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T09:08+0300
2022-06-16T09:08+0300
2022-06-16T09:08+0300
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
43 ilde eş zamanlı 'Dümen Operasyonu' başlatıldı
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EGM KOM Daire Başkanlığından örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı.