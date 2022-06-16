https://tr.sputniknews.com/20220616/abd-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-turkiye-ile-meselelerin-cozulecegine-inaniyoruz-1057481795.html

ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerinin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T00:37+0300

2022-06-16T00:37+0300

2022-06-16T00:37+0300

dünya

abd savunma bakanlığı

pentagon

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülüğü görevinden ayrılıp Beyaz Saray'a geçtikten sonra Kirby ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.Başkan Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik açıkladığı 1 milyar dolarlık savunma yardımını ve 250 milyon dolarlık insani yardımı değerlendiren Kirby gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bugünkü değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kirby, "Bu meselelerin çözüleceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağı konusunda iyimseriz" ifadesini kullandı.Kirby, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak bu konuda çalıştıklarını belirterek "Her iki ülkenin de Türkiye ile bu konuları çözmek için doğrudan çalıştığını biliyoruz. Şu noktada, yorumu da bu egemen ülkelere bırakmak en iyisi" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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abd savunma bakanlığı, pentagon