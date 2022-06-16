https://tr.sputniknews.com/20220616/abd-onculugundeki-koalisyon-suriyede-ust-duzey-isid-liderini-ele-gecirdik-1057490964.html

ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de üst düzey IŞİD liderini ele geçirdik

ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de üst düzey IŞİD liderini ele geçirdik

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri bu sabah Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla üst düzey bir IŞİD liderini ele geçirdiğini duyurdu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:01+0300

2022-06-16T11:01+0300

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işid

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Açıklamada ele geçirilen kişinin adı veya operasyonun tam nerede düzenlendiğini açıkça belirtilmedi ama söz konusu liderin bomba yapımında uzman ve örgütün Suriye kolunun en üst düzey isimlerinden olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamaya göre sivil halktan ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonun, Türkiye sınırına 4 km. mesafede bulunan Hümeyra köyündeki alana iki helikopterin inmesiyle başladığını aktardı.

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abd, suriye, işid