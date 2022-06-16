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ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de üst düzey IŞİD liderini ele geçirdik
ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de üst düzey IŞİD liderini ele geçirdik
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri bu sabah Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla üst düzey bir IŞİD liderini ele geçirdiğini duyurdu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:01+0300
2022-06-16T11:08+0300
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abd
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Açıklamada ele geçirilen kişinin adı veya operasyonun tam nerede düzenlendiğini açıkça belirtilmedi ama söz konusu liderin bomba yapımında uzman ve örgütün Suriye kolunun en üst düzey isimlerinden olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamaya göre sivil halktan ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonun, Türkiye sınırına 4 km. mesafede bulunan Hümeyra köyündeki alana iki helikopterin inmesiyle başladığını aktardı.
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abd, suriye, işid

ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de üst düzey IŞİD liderini ele geçirdik

11:01 16.06.2022 (güncellendi: 11:08 16.06.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri bu sabah Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla üst düzey bir IŞİD liderini ele geçirdiğini duyurdu.
Açıklamada ele geçirilen kişinin adı veya operasyonun tam nerede düzenlendiğini açıkça belirtilmedi ama söz konusu liderin bomba yapımında uzman ve örgütün Suriye kolunun en üst düzey isimlerinden olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamaya göre sivil halktan ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonun, Türkiye sınırına 4 km. mesafede bulunan Hümeyra köyündeki alana iki helikopterin inmesiyle başladığını aktardı.
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