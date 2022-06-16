https://tr.sputniknews.com/20220616/aclik-ve-kuraklikla-bogusan-etiyopyada-ac-maymunlar-cocuklara-saldirmaya-basladi-1057512787.html
Açlık ve kuraklıkla boğuşan Etiyopya'da aç maymunlar çocuklara saldırmaya başladı
Açlık ve kuraklıkla boğuşan Etiyopya'da aç maymunlar çocuklara saldırmaya başladı
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya on yıllardır kuraklık, açlık ve çatışmalarla mücadele ediyor. Son günlerde kuraklığın etkisini giderek arttırdığı ülkede, susuz... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:43+0300
2022-06-16T16:43+0300
2022-06-16T16:48+0300
dünya
etiyopya
maymun
açlık
yetersiz beslenme
susuzluk
kuraklık
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İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Etiyopya'da 185 binden fazla çocuğun ölümcül derecede yetersiz beslendiğini duyurdu. Bölgede her 48 saniyede bir kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten kuruluş, kuraklık nedeniyle susuz kalan hayvanların ise olağan dışı bir şekilde davranarak çocuklara saldırdığını bildirdi.Ailelerin çocukları saldırılardan koruyabilmek için maymunları sopalarla uzaklaştırmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, yiyecek ve su bulmak isteyen domuzların ise evlere girdiği kaydedildi.Normal koşullarda maymunların insanlara saldırmadığını ifade eden Save the Children'ın Etiyopya'daki Operasyon Yöneticisi Abdirizak Ahmed, "Ancak durum o kadar kötü ki, özellikle susuzluğun vurduğu ilk bölgeler olan Dawa ve Shebelle'de bu gibi doğal olmayan davranışlara başvuruyorlar" dedi.Çocukların şimdiye dek saldırılardan zarar görmediğini belirten Ahmed, "Ancak bu, insanları gelecekte ne olacağına dair korkuya sürükledi" diye ekleyerek şöyle konuşdu:Afrika Boynuzu olarak bilinen doğu Afrika bölgesinde normalde yağışlı geçmesi gereken dört mevsim kurak geçti. Beşinci mevsimin de kötü geçmesini bekleyen uzmanlara göre bu, son 40 yılın en kötü kuraklığına ve Kenya, Somali ve Etiyopya'yı kapsayan büyük bir açlık krizine neden olma riski taşıyor.Save the Children, Etiyopya'nın Oromia, Güneyli Halklar Bölgesi, Somali ve Güney Batı bölgelerinde 1 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu duyurdu.Kuruluş, "Yaklaşık 185 bin çocuğun şu anda en ölümcül yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olduğu tahmin ediliyor" diyerek, İngiltere hükümetini ülkeye yardım göndermeye çağıran bir dilekçe hazırladıklarını kaydetti.Dilekçede Somali, Kenya ve Etiyopya bölgesinde her 48 saniyede bir kişinin açlıktan öldüğü vurgusu yapıldı.
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etiyopya, maymun, açlık, yetersiz beslenme, susuzluk, kuraklık
Açlık ve kuraklıkla boğuşan Etiyopya'da aç maymunlar çocuklara saldırmaya başladı
16:43 16.06.2022 (güncellendi: 16:48 16.06.2022) Abone ol
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya on yıllardır kuraklık, açlık ve çatışmalarla mücadele ediyor. Son günlerde kuraklığın etkisini giderek arttırdığı ülkede, susuz kalan hayvanların yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklara saldırmaya başladığı bildirildi.
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Etiyopya'da 185 binden fazla çocuğun ölümcül derecede yetersiz beslendiğini duyurdu.
Bölgede her 48 saniyede bir kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten kuruluş, kuraklık nedeniyle susuz kalan hayvanların ise olağan dışı bir şekilde davranarak çocuklara saldırdığını bildirdi.
Ailelerin çocukları saldırılardan koruyabilmek için maymunları sopalarla uzaklaştırmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, yiyecek ve su bulmak isteyen domuzların ise evlere girdiği kaydedildi.
Normal koşullarda maymunların insanlara saldırmadığını ifade eden Save the Children'ın Etiyopya'daki Operasyon Yöneticisi Abdirizak Ahmed, "Ancak durum o kadar kötü ki, özellikle susuzluğun vurduğu ilk bölgeler olan Dawa ve Shebelle'de bu gibi doğal olmayan davranışlara başvuruyorlar" dedi.
Çocukların şimdiye dek saldırılardan zarar görmediğini belirten Ahmed, "Ancak bu, insanları gelecekte ne olacağına dair korkuya sürükledi" diye ekleyerek şöyle konuşdu:
"Yalnızca maymunlar değil, yaban domuzları bile evlere girerek yiyecek aramaya başladı. Eskiden vahşi hayvan olarak görülen canlılar şimdi insanların arasına karışıp uzaklaşmayı da reddediyor. İnsanları rahatsız ediyorlar ve su ve yenilebilir herhangi bir şey aramak için evlere giriyorlar. Sırf hayatta kalmak için köylere korkmadan geliyorlar. Konuştuğumuz yaşlı insanlar, şu anki durumun kendi zamanlarındaki kuraklıklara benzediğini söylüyor ancak onlara göre de maymunların çalılardan inip çocuklara ve bir şeyler taşıyan kadınlara saldırması ilk kez görülmüş bir şey."
Afrika Boynuzu olarak bilinen doğu Afrika bölgesinde normalde yağışlı geçmesi gereken dört mevsim kurak geçti. Beşinci mevsimin de kötü geçmesini bekleyen uzmanlara göre bu, son 40 yılın en kötü kuraklığına ve Kenya, Somali ve Etiyopya'yı kapsayan büyük bir açlık krizine neden olma riski taşıyor.
Save the Children, Etiyopya'nın Oromia, Güneyli Halklar Bölgesi, Somali ve Güney Batı bölgelerinde 1 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu duyurdu.
Kuruluş, "Yaklaşık 185 bin çocuğun şu anda en ölümcül yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olduğu tahmin ediliyor" diyerek, İngiltere hükümetini ülkeye yardım göndermeye çağıran bir dilekçe hazırladıklarını kaydetti.
Dilekçede Somali, Kenya ve Etiyopya bölgesinde her 48 saniyede bir kişinin açlıktan öldüğü vurgusu yapıldı.