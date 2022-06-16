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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Salihe Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Salihe Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin konuştu. Bozdağ, Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki fezlekenin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T14:49+0300
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politika
salihe aydeniz
hdp
dbp
milletvekili
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Kadıköy'deki eylemde polis memuruna tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili açıklama yaptı.'Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir'Bozdağ şöyle konuştu:
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salihe aydeniz, hdp, dbp, milletvekili, bekir bozdağ

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Salihe Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir

14:49 16.06.2022
© AAAdalet Bakanı Bozdağ
Adalet Bakanı Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin konuştu. Bozdağ, Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki fezlekenin muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na iletilmiş olacağını söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Kadıköy'deki eylemde polis memuruna tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili açıklama yaptı.

'Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir'

Bozdağ şöyle konuştu:
''Süreç Meclis'in takdirindedir. Karma Komisyon konuyu görüşmekte. Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor gelmesi halinde konu Genel Kurul'a gelmekte ve oylamalar sonucunda dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclisimizindir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir.''
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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