Adalet Bakanı Bozdağ'dan Salihe Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlık fezlekesi haftaya TBMM'ye gelir

''Süreç Meclis'in takdirindedir. Karma Komisyon konuyu görüşmekte. Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor gelmesi halinde konu Genel Kurul'a gelmekte ve oylamalar sonucunda dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclisimizindir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir.''