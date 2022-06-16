https://tr.sputniknews.com/20220616/adanada-hastanenin-losemi-ilaclarini-sattilar-1057490494.html

Adana'da hastanenin lösemi ilaçlarını sattılar

Adana'da hastanenin lösemi ilaçlarını sattılar

Adana'da şehir hastanesinde lösemi hastalarının kullandığı ilaçların başka kişilere satıldığı belirlendi. Aralarında hemşirelerin de olduğu 10 kişi hakkında... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T10:34+0300

2022-06-16T10:34+0300

2022-06-16T10:34+0300

türkiye

adana

hastane

lösemi

ilaç

dolandırıcılık

suçlu

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057490349_0:0:549:310_1920x0_80_0_0_d7bf5d71b13d98276217ea65caad3552.jpg

Adana Şehir Hastanesi'ndeki ilaçları el altından satan 7 kişi gözaltına alındı.Ekipler, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı.Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi.Kamuya 2 milyon 56 bin lira zararŞebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi.Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-sahte-doviz-cetesi-cokertildi-kagida-solusyon-dokup-dolar-yapmislar-1057403839.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, hastane, lösemi, ilaç, dolandırıcılık, suçlu, polis