https://tr.sputniknews.com/20220616/adanada-hastanenin-losemi-ilaclarini-sattilar-1057490494.html
Adana'da hastanenin lösemi ilaçlarını sattılar
Adana'da hastanenin lösemi ilaçlarını sattılar
Adana'da şehir hastanesinde lösemi hastalarının kullandığı ilaçların başka kişilere satıldığı belirlendi. Aralarında hemşirelerin de olduğu 10 kişi hakkında... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:34+0300
2022-06-16T10:34+0300
2022-06-16T10:34+0300
türkiye
adana
hastane
lösemi
ilaç
dolandırıcılık
suçlu
polis
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Adana Şehir Hastanesi'ndeki ilaçları el altından satan 7 kişi gözaltına alındı.Ekipler, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı.Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi.Kamuya 2 milyon 56 bin lira zararŞebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi.Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-sahte-doviz-cetesi-cokertildi-kagida-solusyon-dokup-dolar-yapmislar-1057403839.html
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adana, hastane, lösemi, ilaç, dolandırıcılık, suçlu, polis
Adana'da hastanenin lösemi ilaçlarını sattılar
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Adana'da şehir hastanesinde lösemi hastalarının kullandığı ilaçların başka kişilere satıldığı belirlendi. Aralarında hemşirelerin de olduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Şehir Hastanesi'ndeki ilaçları el altından satan 7 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi.
Kamuya 2 milyon 56 bin lira zarar
Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.
Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi.
Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.