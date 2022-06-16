https://tr.sputniknews.com/20220616/ahmet-hakan-altili-masa-bir-anket-yaptirip-alti-soru-soracakmis-1057487624.html

Ahmet Hakan: Altılı masa anket yaptırıp altı soru soracakmış

Ahmet Hakan: Altılı masa anket yaptırıp altı soru soracakmış

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aldığı kulis bilgilerine göre, muhalefet partilerinden oluşan 'altılı masanın' bir seçim anketi yaptıracağını belirterek burada... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T08:22+0300

2022-06-16T08:22+0300

2022-06-16T08:30+0300

muhalefet

anket

seçim

ahmet hakan

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Hakan, CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi (DEVA), Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi'nden oluşan 'Altılı masa'nın bir seçim anketi yaptıracağına ilişkin duyum aldığını aktardı:"Kulis bilgisi doğruysa...Altılı masa, bir anket yaptırıp...Şu altı soruyu soracakmış:- SORU BİR: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU İKİ: Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU ÜÇ: Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU DÖRT: Recep Tayyip Erdoğan ile Gültekin Uysal aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU BEŞ: Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU ALTI: Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan aday olursa... Kimi tercih edersiniz?"Hakan, şu yorumu yaptı: Peki ya hani Mansur Yavaş? Peki ya hani Ekrem İmamoğlu? Yok. Yok. Yok. Onları ankete almıyorlarmış. Onlar belediye başkanlığına devam edeceklermiş.Üç şey söyleyeceğim:- BİR: Bunlar şaka yapıyorlar herhalde.- İKİ: Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın?- ÜÇ: Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten... Hahahaha!

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muhalefet, anket, seçim, ahmet hakan