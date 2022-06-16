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Ahmet Hakan: Altılı masa anket yaptırıp altı soru soracakmış
Ahmet Hakan: Altılı masa anket yaptırıp altı soru soracakmış
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aldığı kulis bilgilerine göre, muhalefet partilerinden oluşan 'altılı masanın' bir seçim anketi yaptıracağını belirterek burada... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T08:22+0300
2022-06-16T08:30+0300
muhalefet
anket
seçim
ahmet hakan
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Hakan, CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi (DEVA), Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi'nden oluşan 'Altılı masa'nın bir seçim anketi yaptıracağına ilişkin duyum aldığını aktardı:"Kulis bilgisi doğruysa...Altılı masa, bir anket yaptırıp...Şu altı soruyu soracakmış:- SORU BİR: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU İKİ: Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU ÜÇ: Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU DÖRT: Recep Tayyip Erdoğan ile Gültekin Uysal aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU BEŞ: Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?*- SORU ALTI: Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan aday olursa... Kimi tercih edersiniz?"Hakan, şu yorumu yaptı: Peki ya hani Mansur Yavaş? Peki ya hani Ekrem İmamoğlu? Yok. Yok. Yok. Onları ankete almıyorlarmış. Onlar belediye başkanlığına devam edeceklermiş.Üç şey söyleyeceğim:- BİR: Bunlar şaka yapıyorlar herhalde.- İKİ: Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın?- ÜÇ: Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten... Hahahaha!
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muhalefet, anket, seçim, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Altılı masa anket yaptırıp altı soru soracakmış

08:22 16.06.2022 (güncellendi: 08:30 16.06.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Meral AkşenerAltı muhalefet partisi toplantısı
Altı muhalefet partisi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral Akşener
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aldığı kulis bilgilerine göre, muhalefet partilerinden oluşan 'altılı masanın' bir seçim anketi yaptıracağını belirterek burada sorulması planlanan altı soruyu aktardı.
Hakan, CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi (DEVA), Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi'nden oluşan 'Altılı masa'nın bir seçim anketi yaptıracağına ilişkin duyum aldığını aktardı:
"Kulis bilgisi doğruysa...
Altılı masa, bir anket yaptırıp...
Şu altı soruyu soracakmış:
- SORU BİR: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?
*
- SORU İKİ: Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener aday olursa... Kimi tercih edersiniz?
*
- SORU ÜÇ: Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?
*
- SORU DÖRT: Recep Tayyip Erdoğan ile Gültekin Uysal aday olursa... Kimi tercih edersiniz?
*
- SORU BEŞ: Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?
*
- SORU ALTI: Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan aday olursa... Kimi tercih edersiniz?"
Hakan, şu yorumu yaptı:
Peki ya hani Mansur Yavaş? Peki ya hani Ekrem İmamoğlu? Yok. Yok. Yok. Onları ankete almıyorlarmış. Onlar belediye başkanlığına devam edeceklermiş.
Üç şey söyleyeceğim:
- BİR: Bunlar şaka yapıyorlar herhalde.
- İKİ: Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın?
- ÜÇ: Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten... Hahahaha!
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