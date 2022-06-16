https://tr.sputniknews.com/20220616/almanya-fransa-italya-liderleri-kievde-ukraynaya-ab-resmi-aday-statusunun-acilen-verilmeli-1057514446.html

Almanya, Fransa, İtalya liderleri Kiev'de: Ukrayna'ya AB resmi aday statüsü acilen verilmeli

Almanya, Fransa, İtalya liderleri Kiev'de: Ukrayna'ya AB resmi aday statüsü acilen verilmeli

İtalya, Fransa, Romanya ve Almanya liderleri bugün Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, 'Ukrayna'nın AB resmi... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T18:03+0300

2022-06-16T18:03+0300

2022-06-16T18:21+0300

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'le bugün Kiev'de bir araya geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısının ardından yayımlanan açıklamaya göre Draghi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğine desteğini yineledi. "Bu ziyaretimizin en önemli mesajı, İtalya'nın Ukrayna'yı AB'de görmek istemesi” dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kiev'de yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımını sağlamak adına 'acil bir şekilde' resmi aday statüsü almasından yana olduklarını söyledi. Öte yandan Macron Ukrayna'ya 6 tane daha CAESER tipi obüs vereceklerini açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere yürütmesi gerektiğini, Almanya ve Fransa'nın Kiev için yapmayacağını söylediAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya başbakanı Mario Draghi ve Rumen lider Klaus Iohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Dördümüz de katılım için acil aday statüsünü destekliyoruz." dedi.

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