Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumundan tüketici ve sanayicilere gazda 'tasarruf' çağrısı

„Ein Grad weniger Temperatur in der Wohnung, zwei Minuten weniger unter der Dusche & ein kritischer Blick auf die Heizungspumpe am Ende der Heizperiode, & ich bin schon recht nahe am Zehn-Prozent-Ziel«, sagt Martin Brandis, Energieexperte vom @vzbv. @BMWK https://t.co/5z3Qd5q5wO