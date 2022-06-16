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Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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niğde
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Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/antalyada-motosiklet-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti--1057383096.html
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ankara, niğde, kaza, ölü

Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

02:15 16.06.2022
© AAAnkara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'da Gazi Bulvarı'nda motosiklet yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
TÜRKİYE
Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
14 Haziran , 02:46
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