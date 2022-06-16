https://tr.sputniknews.com/20220616/ankara-nigde-otoyolunda-kaza-2-olu-2-yarali-1057484687.html

Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T02:15+0300

2022-06-16T02:15+0300

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Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220614/antalyada-motosiklet-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti--1057383096.html

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