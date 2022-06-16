https://tr.sputniknews.com/20220616/aziz-yildirimin-777-milyon-liralik-tazminat-davasi-bilirkisiye-gonderildi-1057507110.html

Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi

Aziz Yıldırım'ın 777 milyon liralık tazminat davası bilirkişiye gönderildi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Şike davası sürecinde 364 gün haksız yere tutuklu kaldığı iddiasıyla, açtığı 777 milyon 741 bin lira... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T15:41+0300

2022-06-16T15:41+0300

2022-06-16T15:47+0300

aziz yıldırım

spor

dava

şike

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıl aralık ayında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile dönemin yöneticilerinden İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu sanıklar hakkında verdiği beraat kararları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.Karar sonrası Aziz Yıldırım, haksız tutuklama iddiasıyla, Maliye Hazinesi adına İstanbul Defterdarlığı'na dava açtı. Yıldırım, şike davası sürecinde tutuklu kaldığı 364 gün, maddi ve manevi kayıplar yaşadığını ileri sürerek 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.Mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdiAnadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Aziz Yıldırım katılmazken, avukatı hazır bulundu.Yıldırım'ın avukatı dava dilekçesini tekrar ettiklerini bildirdi. Mahkeme, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap gelmediğini bildirdi. Duruşma savcısı eksikliklerin giderilerek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Mahkeme, müzekkereye cevap geldiğinde dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20200716/aziz-yildirim-bu-dava-sike-davasi-degildir-fetonun-devleti-ele-gecirme-projesinin-ve-dusuncesinin-1042467211.html

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aziz yıldırım, dava, şike