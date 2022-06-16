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https://tr.sputniknews.com/20220616/batinin-rusyada-seferberlik-olasiligi-hakkindaki-haberlerini-yorumlayan-peskov-uydurma-hikayeler-1057516472.html
Batı’nın Rusya'da seferberlik olasılığı hakkındaki haberlerini yorumlayan Peskov: Uydurma hikayeler
Batı’nın Rusya'da seferberlik olasılığı hakkındaki haberlerini yorumlayan Peskov: Uydurma hikayeler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı medyasında yer alan, Rusya yönetiminin seferberlik ilan etme olasılığı hakkındaki haberlerin ‘uydurma hikayeler’ olduğunu... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T18:45+0300
2022-06-16T18:45+0300
dünya
dmitriy peskov
vladimir putin
seferberlik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yapacağı konuşmada seferberlik ilan etmeyi planlayıp planlamadığı sorulan Peskov, “Hayır” yanıtını verdi.Batı medyasında yer alan, Rusya yönetiminin orduya ek seferberlik ilan edebileceği hakkındaki haberleri de yorumlayan Peskov, “Bunlar yalan yanlış, uydurma hikayeler” ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov, vladimir putin, seferberlik

Batı’nın Rusya'da seferberlik olasılığı hakkındaki haberlerini yorumlayan Peskov: Uydurma hikayeler

18:45 16.06.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı medyasında yer alan, Rusya yönetiminin seferberlik ilan etme olasılığı hakkındaki haberlerin ‘uydurma hikayeler’ olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yapacağı konuşmada seferberlik ilan etmeyi planlayıp planlamadığı sorulan Peskov, “Hayır” yanıtını verdi.
Batı medyasında yer alan, Rusya yönetiminin orduya ek seferberlik ilan edebileceği hakkındaki haberleri de yorumlayan Peskov, “Bunlar yalan yanlış, uydurma hikayeler” ifadelerini kullandı.
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