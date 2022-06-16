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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/canli--rusya-disisleri-bakani-lavrov-7-8-temmuzda-g20-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilacak-1057511742.html
CANLI | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 7-8 Temmuz'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
CANLI | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 7-8 Temmuz'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Bakan Sergey Lavrov’un 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan G20 Dışişleri... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 7-8 Temmuz'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

16:32 16.06.2022 (güncellendi: 16:39 16.06.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Bakan Sergey Lavrov’un 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa şirketlerin yüzde 90 ila 95 oranda Rusya'dan doğalgaz alımlarının ödemesini rubleyle yapmaya başladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'ın ve Kırım Köprüsü'nün güvenliğinin Rusya ordusu tarafından garanti altına alındığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 121 Avustralya vatandaşına kişisel kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik. Buna rağmen Ukrayna’ya askeri yardımlarımızı nasıl sürdürebileceğimizi analiz ediyoruz” dedi.
Ukrayna tarafından dondurulan müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Donbass'ın fethedilmesi mümkün olmayan bir Rus toprağı olduğunu ve Kiev'in böyle bir girişimde bulunarak ölümcül hata yaptığını vurguladı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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CANLI | Peskov: Kırım'ın ve Kırım Köprüsü'nün güvenliği ordumuz tarafından garanti altına alındı
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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Rus Ortodoks Kilisesi, İngiltere’nin Patrik Kirill’e karşı uyguladığı yaptırımları ‘saçma ve yararsız’ olarak nitelendirdi.
Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, söz konusu kısıtlamaların ‘Avrupa toplumunun Rusya ile zaten ciddi şekilde zarar görmüş iletişiminin sadece kopmasına katkıda bulunduğunu’ ifade etti.
16:31 16.06.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 7-8 Temmuz'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Bakan Sergey Lavrov’un 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını belirtti.
25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde gerçekleşen B20 Bölgesel Danışma Forumu’nda konuşan Biriçevskiy, “7-8 Temmuz'da Bakanımız Sergey Viktoroviç Lavrov'un katılacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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