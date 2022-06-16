CANLI | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 7-8 Temmuz'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik. Buna rağmen Ukrayna’ya askeri yardımlarımızı nasıl sürdürebileceğimizi analiz ediyoruz” dedi.

Ukrayna tarafından dondurulan müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Donbass'ın fethedilmesi mümkün olmayan bir Rus toprağı olduğunu ve Kiev'in böyle bir girişimde bulunarak ölümcül hata yaptığını vurguladı.