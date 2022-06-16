https://tr.sputniknews.com/20220616/cerrahpasadan-cinsiyet-degistirme-sirasi-iddialarina-iliskin-aciklama-verilen-sayilar-abartili-1057511652.html
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama: Verilen sayılar abartılı
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama: Verilen sayılar abartılı
Çok sayıda kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:29+0300
2022-06-16T16:29+0300
2022-06-16T16:31+0300
istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
türkiye
cinsiyet değiştirme
ameliyat
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Bir akademisyen tarafından dillendirilen "Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap geldi. 'Tamamıyla dezenformasyon'İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220515/cinsiyet-degisikligi-ameliyatinda-bicak-parasi-alan-profesore-hapis-cezasi-1056378457.html
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istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi, cinsiyet değiştirme, ameliyat
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama: Verilen sayılar abartılı
16:29 16.06.2022 (güncellendi: 16:31 16.06.2022) Abone ol
Çok sayıda kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “Verilen hasta sayıları, gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.
Bir akademisyen tarafından dillendirilen "Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap geldi.
'Tamamıyla dezenformasyon'
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.