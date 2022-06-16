https://tr.sputniknews.com/20220616/chp-genel-merkezine-erdoganin-cevabini-veremedigi-sorular-yazili-pankart-asildi-1057496543.html

CHP Genel Merkezi'ne 'Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular' yazılı pankart asıldı

CHP Genel Merkezi'ne 'Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular' yazılı pankart asıldı

CHP Genel Merkezi'ne 'Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular' yazan bir pankart asıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T12:42+0300

2022-06-16T12:42+0300

2022-06-16T12:42+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

pankart

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057496362_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_8b93f55c2b7457cc33c9c5824f95ef04.jpg

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya cevap vermesinin ardından bu defa Erdoğan’a 10 soru yöneltmişti.Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sorularına yanıt vermezken bugün CHP Genel Merkezi binasına 'Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular' yazan bir pankart asıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelttiği ve pankartta yazan 10 soru şöyle: "Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı?Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye'yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi?33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu “takdim” ettin, “Hamd olsun gündeme gelmedi” dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar?Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye'yi %157 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun?Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu.İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi?Rahip Brunson'ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı'yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan?SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim?Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler.NATO'ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO'nun gerekliliğine inanıyorum. NATO'dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis'e?"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, pankart