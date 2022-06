Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz

https://tr.sputniknews.com/20220616/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-kaderi-ile-ulke-ve-milletin-kaderi-birbiriyle-ici-ice-gecmistir-1057506149.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Bunu biz de tespit ediyoruz. Dünya bir girdaptan geçiyor. İnsanları geçim... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin 23 milyon üye olduğunu söyledi. 2023 seçimlerine de değinen Erdoğan, "Kazanmak dışında bir ihtimal yok" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Seçim takviminde 1 yıldan geriye saydığımız dönemde, her geçen gün bizim için hazine kıymetinde. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birisini görecek şekilde işi sıkı tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima biz olacağız.Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası olacaktır.Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağı, insan kalitesi, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları geri plana çekip, kendilerinden bşaka alanda istifade etmeliyiz.En önemlisi ise milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimiz tevazuyla iletişim kurmalıdır. Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yönetici olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır.Ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, tüm milletimiz olmaktadır. Ülkenin kaderi ile AK Parti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat, kişisel kapris bu ilmi misyonun önüne geçemez. Vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye içeriden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki herbir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.Girdiğimiz her seçim rövanşı olmayan karşılaşma gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi sürdürüyoruz. 81 şehirde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.'Enflasyonu düşürecek olan da biziz'İnsanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Bunu biz de tespit ediyoruz. Dünya bir girdaptan geçiyor. İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istihdam sağlayacak olan da biziz. AK Parti ile yola devam edilmesini gerektirecek yüzlerce sebep sayabiliriz.'Fed'in adımı sıradan bir olay değil'Son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Neden acaba? ABD'de böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Salgında vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı."

