https://tr.sputniknews.com/20220616/cumhurbaskani-erdoganla-gorusen-turk-is-genel-baskani-ergun-atalay-aciklama-yapiyor-1057519368.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T20:16+0300
2022-06-16T20:16+0300
2022-06-16T20:16+0300
ergün atalay
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ergün atalay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor