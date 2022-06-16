https://tr.sputniknews.com/20220616/dbpli-aydenizin-fezlekesi-mecliste-1057526752.html
DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T23:06+0300
2022-06-16T23:06+0300
2022-06-16T23:25+0300
politika
dbp
demokratik bölgeler partisi (dbp)
salihe aydeniz
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DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/dbpli-salihe-aydeniz-hakkinda-hazirlanan-sorusturma-dosyasi-ankaraya-gonderildi-1057479889.html
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dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), salihe aydeniz
DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
23:06 16.06.2022 (güncellendi: 23:25 16.06.2022) Abone ol
DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.