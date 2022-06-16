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DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T23:06+0300
2022-06-16T23:25+0300
politika
dbp
demokratik bölgeler partisi (dbp)
salihe aydeniz
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DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/dbpli-salihe-aydeniz-hakkinda-hazirlanan-sorusturma-dosyasi-ankaraya-gonderildi-1057479889.html
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dbp, demokratik bölgeler partisi (dbp), salihe aydeniz

DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te

23:06 16.06.2022 (güncellendi: 23:25 16.06.2022)
© AADBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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DBP Milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
DÜNYA
DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
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