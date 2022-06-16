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Dışişleri Bakanlığı: Alman Sözcü'nün, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Alman Sözcü'nün, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-16T12:29+0300
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yaptığı basın toplantısına ilişkin konuştu. Alman Sözcü'nün, Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştiren Bilgiç açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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dışişleri, türkiye, almanya, yunanistan, tanju bilgiç
Dışişleri Bakanlığı: Alman Sözcü'nün, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
12:29 16.06.2022 (güncellendi: 13:00 16.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yaptığı basın toplantısına ilişkin konuştu. Alman Sözcü'nün, Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştiren Bilgiç açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir. Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz. Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."