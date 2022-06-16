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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220616/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057488538.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.26 seviyelerinde, euro ise 18.08 seviyelerinde başladı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T09:22+0300
2022-06-16T09:22+0300
ekonomi
türkiye
dolar
dolar/tl
euro
gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Amerika Merkez Bankası Fed', 75 puanla 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdi.Dün 17.28 bandında hareket eden dolar kuru bugün 17.26 seviyelerinde hareket ediyor.Euro ise 18.08'de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, Fed'in beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların gerilemesine paralel olarak aşağı yönde hareket ediyor.Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.661 lira, Cumhuriyet altını da 6.625 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057439950.html
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türkiye, dolar, dolar/tl, euro, gram altın, çeyrek altın, türk lirası

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 16.06.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dolar güne 17.26 seviyelerinde, euro ise 18.08 seviyelerinde başladı.
Amerika Merkez Bankası Fed', 75 puanla 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdi.
Dün 17.28 bandında hareket eden dolar kuru bugün 17.26 seviyelerinde hareket ediyor.
Euro ise 18.08'de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın, Fed'in beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların gerilemesine paralel olarak aşağı yönde hareket ediyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.661 lira, Cumhuriyet altını da 6.625 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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