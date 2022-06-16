https://tr.sputniknews.com/20220616/dunyanin-en-seksi-futbolcusu-diye-anilmak-istemedigini-soyleyen-sporcu-sadece-disaridan-bakiyorlar-1057495433.html
Dünyanın en seksi futbolcusu diye anılmak istemediğini söyleyen sporcu: Sadece dışarıdan bakıyorlar
Dünyanın en seksi futbolcusu diye anılmak istemediğini söyleyen sporcu: Sadece dışarıdan bakıyorlar
'Dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılan 22 yaşındaki sporcu Ana Maria Marković, böyle anılmayı neden sevmediğini anlattı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T12:17+0300
2022-06-16T12:17+0300
2022-06-16T12:20+0300
yaşam
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İsviçre'deki Grasshopper Club Zürich futbol takımında oynayan 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Ana Maria Marković, medyada 'dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılıyor. Ancak kariyerine güçlü bir giriş yapmış olmaktan dolayı mutlu olan genç futbolcu, bu şekilde anılmaktan mutlu değil.20 Minuten gazetesine konuşan Marković, 'dünyanın en seksi futbolcusu' yerine 'dünyanın en güzel futbolcusu' olarak anılmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Marković, Hırvatistan'da beş ayrı forma giydikten sonra FC Zürih'te gençlik saflarında oynamaya başladı.Forvet oyuncusu, görünüşünden çok sahadaki performanslarıyla değerlendirilmeyi tercih ettiğini söyleyerek kötü niyetli bazı kişilerin sahte vaatlerle kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.
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futbolcu
Dünyanın en seksi futbolcusu diye anılmak istemediğini söyleyen sporcu: Sadece dışarıdan bakıyorlar
12:17 16.06.2022 (güncellendi: 12:20 16.06.2022) Abone ol
'Dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılan 22 yaşındaki sporcu Ana Maria Marković, böyle anılmayı neden sevmediğini anlattı.
İsviçre'deki Grasshopper Club Zürich futbol takımında oynayan 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Ana Maria Marković, medyada 'dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılıyor. Ancak kariyerine güçlü bir giriş yapmış olmaktan dolayı mutlu olan genç futbolcu, bu şekilde anılmaktan mutlu değil.
20 Minuten gazetesine konuşan Marković, 'dünyanın en seksi futbolcusu' yerine 'dünyanın en güzel futbolcusu' olarak anılmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"En seksi futbolcu olarak anıldığım gazete yazıları çıktı. Doğrusu bu hoşuma gitmedi. Ayrıca ailem nedeniyle. Bence insanlar başkaları hakkında ne yazdığına dikkat etmeli. Ama genel olarak o kadar kötü değildi."
Marković, Hırvatistan'da beş ayrı forma giydikten sonra FC Zürih'te gençlik saflarında oynamaya başladı.
Forvet oyuncusu, görünüşünden çok sahadaki performanslarıyla değerlendirilmeyi tercih ettiğini söyleyerek kötü niyetli bazı kişilerin sahte vaatlerle kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.
"Birçok insan menajermiş gibi davranarak benimle temas kurdu ama benden ne istediklerini tam olarak biliyorum. Beni hiç futbol oynarken görmediler ve sadece dışarıdan baktılar. Bunu çok zavallıca buluyorum. Bence bu tür insanlar önceden daha fazla şey öğrenmeli ve futbol açısından neler yapabileceğimi görmeli. Birçok insan bana güzel olduğumu hissettirdi ve amaçları sosyal medyada beni kullanarak bir şeyler yapmak ve para kazanmaktı."