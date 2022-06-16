https://tr.sputniknews.com/20220616/dunyanin-en-seksi-futbolcusu-diye-anilmak-istemedigini-soyleyen-sporcu-sadece-disaridan-bakiyorlar-1057495433.html

Dünyanın en seksi futbolcusu diye anılmak istemediğini söyleyen sporcu: Sadece dışarıdan bakıyorlar

Dünyanın en seksi futbolcusu diye anılmak istemediğini söyleyen sporcu: Sadece dışarıdan bakıyorlar

'Dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılan 22 yaşındaki sporcu Ana Maria Marković, böyle anılmayı neden sevmediğini anlattı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T12:17+0300

2022-06-16T12:17+0300

2022-06-16T12:20+0300

yaşam

futbolcu

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İsviçre'deki Grasshopper Club Zürich futbol takımında oynayan 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Ana Maria Marković, medyada 'dünyanın en seksi futbolcusu' olarak anılıyor. Ancak kariyerine güçlü bir giriş yapmış olmaktan dolayı mutlu olan genç futbolcu, bu şekilde anılmaktan mutlu değil.20 Minuten gazetesine konuşan Marković, 'dünyanın en seksi futbolcusu' yerine 'dünyanın en güzel futbolcusu' olarak anılmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Marković, Hırvatistan'da beş ayrı forma giydikten sonra FC Zürih'te gençlik saflarında oynamaya başladı.Forvet oyuncusu, görünüşünden çok sahadaki performanslarıyla değerlendirilmeyi tercih ettiğini söyleyerek kötü niyetli bazı kişilerin sahte vaatlerle kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.

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futbolcu