Ekonomist Manukyan’dan FED yorumu: ABD faiz artırınca otomatikman bütün ülkelerin faizleri yükselir

"ABD, Kovid-19 sırasında hane halkına ciddi desteklerde bulundu ve bunların bir kısmı tüketime gitti. Bu tarafı baskı altına almak ancak faiz artışıyla olabilecek bir gelişme. ABD, 1994 tarihinden itibaren ilk kez 75 baz puan faiz arttırdı ve 100 baz puan artırılır diye bekleyenler de vardı. Risksiz getirilerin artıyor olması Amerikan yatırımına doğru dönmesi için bir sinyal. Eğer diğer ülkeler bypass edebilecek faiz artışına giderlerse para oraya gider ancak riski yüksek bir yatırımın geri dönüşü yüzde 4 ise daha az risk alıp daha yakın seviyede bir getiriyi tercih eder."