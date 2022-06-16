https://tr.sputniknews.com/20220616/ekonomist-manukyandan-fed-yorumu-abd-faiz-artirinca-otomatikman-butun-ulkelerin-faizleri-yukselir-1057518642.html
Ekonomist Manukyan’dan FED yorumu: ABD faiz artırınca otomatikman bütün ülkelerin faizleri yükselir
Ekonomist Manukyan’dan FED yorumu: ABD faiz artırınca otomatikman bütün ülkelerin faizleri yükselir
ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu. Uluslararası Piyasalar... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:52+0300
2022-06-16T19:52+0300
2022-06-16T19:54+0300
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na FED’in son faiz artışını yorumladı:Sert faiz artışı kaçınılmaz olduPara ABD’ye dönecek
https://tr.sputniknews.com/20220616/fed-baskani-powell-gelecek-toplantimizda-50-veya-75-baz-puanlik-artis-olasi-gorunuyor-1057480805.html
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fed, abd, türkiye, ekonomi, faiz
Ekonomist Manukyan’dan FED yorumu: ABD faiz artırınca otomatikman bütün ülkelerin faizleri yükselir
19:52 16.06.2022 (güncellendi: 19:54 16.06.2022) Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, "FED’in faizleri 75 baz puan artırması herkes açısından borçlanmanın 75 baz puan minimum yüksek olacağı anlamına gelen bir gelişme" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.
Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na FED’in son faiz artışını yorumladı:
"ABD’nin hem tahvil piyasası hem de Dolar’ın kendisi dünya finansal sisteminin üzerinde kurulduğu iki bacak olduğu için faizlerin yükseliyor olması, ABD’nin baz faizlerini yükseltiyor olması bütün ülkelerin aslında faizlerinin yükseldiği anlamına gelir çünkü faiz, ABD’nin risksiz tabir edilen faiz ve bunun üzerine enflasyon ve ülke riskinin konulmasıyla oluşur. Dün, FED’in faizleri 75 baz puan artırması herkes açısından borçlanmanın 75 baz puan minimum yüksek olacağı anlamına gelen bir gelişme."
Sert faiz artışı kaçınılmaz oldu
"Neden buluyor? Çünkü FED, geçtiğimiz toplantıya kadar enflasyonun artık zirve yaptığını ve artık yavaş yavaş gevşeyeceğini varsayarak hareket ediyordu ama son gelen enflasyon verisi böyle olmadığını gösterdi o yüzden daha sert bir faiz artışı kaçınılmaz oldu. Enflasyonu düşürdüğünüzde otomatik olarak daha düşükten borçlanırsanız. Enflasyon problemi bütün dünyada var ve eğer talep kaynaklıysa muhakkak talebi kısmak gerekiyor."
Para ABD’ye dönecek
"ABD, Kovid-19 sırasında hane halkına ciddi desteklerde bulundu ve bunların bir kısmı tüketime gitti. Bu tarafı baskı altına almak ancak faiz artışıyla olabilecek bir gelişme. ABD, 1994 tarihinden itibaren ilk kez 75 baz puan faiz arttırdı ve 100 baz puan artırılır diye bekleyenler de vardı. Risksiz getirilerin artıyor olması Amerikan yatırımına doğru dönmesi için bir sinyal. Eğer diğer ülkeler bypass edebilecek faiz artışına giderlerse para oraya gider ancak riski yüksek bir yatırımın geri dönüşü yüzde 4 ise daha az risk alıp daha yakın seviyede bir getiriyi tercih eder."