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https://tr.sputniknews.com/20220616/esini-rehin-alan-koca-icin-35-yil-hapis-istemi--1057498648.html
Eşini rehin alan koca için 35 yıl hapis istemi
Eşini rehin alan koca için 35 yıl hapis istemi
İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp arkadaşını vuran zanlı için 35 yıl hapis cezası istendi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:35+0300
2022-06-16T13:36+0300
yaşam
rehin
hapis
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Üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu dönemde, boşanma aşamasındaki eşini ve onun arkadaşını silahla rehin alan sanığın "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Gümüşçü ile avukatı katıldı.Duruşmada söz verilen sanık Gümüşçü, uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin kendisini görüşmek için aradığını belirtti.Aldığı tehditler nedeniyle silah taşıdığını iddia eden zanlı, "Tehditlerin eski eşimin ailesinden geldiğini düşündüğüm için olay günü bunu konuşmaya gittim. Vardığımda elimde silah yoktu. Eski eşimin arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim gözüm döndü" dedi.Gümüşçü, "1,5 metre mesafeden yere doğru ateş ettim. Raporlarda mesafe belli değildir. İsabet alan yerler hayati değildir. Öldürme kastının olmadığı bellidir. Olay günü eski eşim ile en ufak bir sorunumuz yoktu" diye konuştu.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, boşanma aşamasındaki eşi Y.D. ve arkadaşı olan müşteki M.Ç'ye karşı "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Mütalaada, müşteki Y.D. şikayetinden vazgeçtiği için sanık hakkındaki "hakaret" suçundan davanın düşürülmesi istendi.Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.İş yerini tabancayla bastıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Halil İbrahim Gümüşçü'nün, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan boşanma aşamasındaki Y.D'ye sinirlenerek öldürmek amacına hazırlıklar yapmaya başladığı anlatılarak, sanığın 15 Nisan'da tabancayla müştekinin iş yerine gittiği belirtiliyordu.İki el ateş ettiSanık Gümüşçü'nün müştekiyi konuşmak için dışarı çağırdığı, çiftin arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki M.Ç'nin, sanığın geliş amacının arkadaşına zarar vermek olduğunu anlayınca polise haber verdiği aktarılan iddianamede, sanığın tabancayla iki el ateş ederek müşteki M.Ç'yi yaraladığı, sonra müşteki Y.D'ye ateş ettiği kaydediliyor.İddianamede, müştekiyi depoya götürerek bir saat süreyle cebir ve tehdit kullanarak silah zoruyla alıkoyan sanığın, polisin ikna etmesiyle teslim olduğu anlatılarak, sanığın "eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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rehin, hapis

Eşini rehin alan koca için 35 yıl hapis istemi

13:35 16.06.2022 (güncellendi: 13:36 16.06.2022)
© İHAEşini rehin alan koca için 35 yıl hapis istemi
Eşini rehin alan koca için 35 yıl hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© İHA
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İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp arkadaşını vuran zanlı için 35 yıl hapis cezası istendi.
Üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu dönemde, boşanma aşamasındaki eşini ve onun arkadaşını silahla rehin alan sanığın "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Gümüşçü ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Gümüşçü, uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin kendisini görüşmek için aradığını belirtti.
Aldığı tehditler nedeniyle silah taşıdığını iddia eden zanlı, "Tehditlerin eski eşimin ailesinden geldiğini düşündüğüm için olay günü bunu konuşmaya gittim. Vardığımda elimde silah yoktu. Eski eşimin arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim gözüm döndü" dedi.
Gümüşçü, "1,5 metre mesafeden yere doğru ateş ettim. Raporlarda mesafe belli değildir. İsabet alan yerler hayati değildir. Öldürme kastının olmadığı bellidir. Olay günü eski eşim ile en ufak bir sorunumuz yoktu" diye konuştu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, boşanma aşamasındaki eşi Y.D. ve arkadaşı olan müşteki M.Ç'ye karşı "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada, müşteki Y.D. şikayetinden vazgeçtiği için sanık hakkındaki "hakaret" suçundan davanın düşürülmesi istendi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İş yerini tabancayla bastı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Halil İbrahim Gümüşçü'nün, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan boşanma aşamasındaki Y.D'ye sinirlenerek öldürmek amacına hazırlıklar yapmaya başladığı anlatılarak, sanığın 15 Nisan'da tabancayla müştekinin iş yerine gittiği belirtiliyordu.

İki el ateş etti

Sanık Gümüşçü'nün müştekiyi konuşmak için dışarı çağırdığı, çiftin arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki M.Ç'nin, sanığın geliş amacının arkadaşına zarar vermek olduğunu anlayınca polise haber verdiği aktarılan iddianamede, sanığın tabancayla iki el ateş ederek müşteki M.Ç'yi yaraladığı, sonra müşteki Y.D'ye ateş ettiği kaydediliyor.
İddianamede, müştekiyi depoya götürerek bir saat süreyle cebir ve tehdit kullanarak silah zoruyla alıkoyan sanığın, polisin ikna etmesiyle teslim olduğu anlatılarak, sanığın "eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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