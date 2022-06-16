https://tr.sputniknews.com/20220616/fenerbahcenin-yeni-transferi-bruma-istanbulda-1057481895.html

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe ile... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T00:42+0300

2022-06-16T00:42+0300

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spor

fenerbahçe

bruma

istanbul

transfer

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Galatasaray’ın 2013’te Sporting’den 13 milyon euro'ya transfer ettiği Bruma, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.Portekiz’in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na ulaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bruma daha sonra kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı. Bruma’nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, sonrasında da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Bruma'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir” ifadelerine yer verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220615/fenerbahce-brumayi-kiraladi-1057433103.html

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fenerbahçe, bruma, istanbul, transfer