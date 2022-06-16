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https://tr.sputniknews.com/20220616/gazprom-bizim-gazimiz-bizim-kurallarimiz-baskalarinin-kurallarina-gore-oynamayacagiz-1057508925.html
Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız
Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere getirilen satın alınan doğalgazın ödemesini rubleyle... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:17+0300
2022-06-16T16:43+0300
ekonomi
gazprom
aleksey miller
doğalgaz
avrupa
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Gazprom CEO’su Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) bir oturumda yaptığı açıklamada, “İki sistemin gelişimine tanık oluyoruz; birisi kaynak sistemi biri de merkez bankalarının (rezerv) sistemi. Merkez bankaları paranın kağıt üstündeki değerini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını regüle ediyor” ifadelerini kullandı."Merkez bankaları kağıt üstündeki bu değerler üstünden de talebi yönetiyor ve kontrol ediyorlar, fakat hammaddenin tedarikini kontrol etmiyorlar” diyen Miller, “Ürün-para ilişkisinde ağırlık ürünün tarafına geçti. Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız” değerlendirmesini yaptı.
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gazprom, aleksey miller, doğalgaz, avrupa

Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız

16:17 16.06.2022 (güncellendi: 16:43 16.06.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Aleksey Miller
Vladimir Putin- Aleksey Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / POOL
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere getirilen satın alınan doğalgazın ödemesini rubleyle yapma koşulu ve Avrupa ülkelerine tedarikin kısılmasına ilişkin, "Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız. Kendi belirlemediğimiz kurallara göre oynamayacağız" dedi.
Gazprom CEO’su Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) bir oturumda yaptığı açıklamada, “İki sistemin gelişimine tanık oluyoruz; birisi kaynak sistemi biri de merkez bankalarının (rezerv) sistemi. Merkez bankaları paranın kağıt üstündeki değerini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını regüle ediyor” ifadelerini kullandı.
"Merkez bankaları kağıt üstündeki bu değerler üstünden de talebi yönetiyor ve kontrol ediyorlar, fakat hammaddenin tedarikini kontrol etmiyorlar” diyen Miller, “Ürün-para ilişkisinde ağırlık ürünün tarafına geçti. Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız” değerlendirmesini yaptı.
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