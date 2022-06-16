https://tr.sputniknews.com/20220616/gazprom-bizim-gazimiz-bizim-kurallarimiz-baskalarinin-kurallarina-gore-oynamayacagiz-1057508925.html

Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız

Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız, başkalarının kurallarına göre oynamayacağız

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere getirilen satın alınan doğalgazın ödemesini rubleyle... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:17+0300

2022-06-16T16:17+0300

2022-06-16T16:43+0300

ekonomi

gazprom

aleksey miller

doğalgaz

avrupa

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Gazprom CEO’su Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) bir oturumda yaptığı açıklamada, “İki sistemin gelişimine tanık oluyoruz; birisi kaynak sistemi biri de merkez bankalarının (rezerv) sistemi. Merkez bankaları paranın kağıt üstündeki değerini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını regüle ediyor” ifadelerini kullandı."Merkez bankaları kağıt üstündeki bu değerler üstünden de talebi yönetiyor ve kontrol ediyorlar, fakat hammaddenin tedarikini kontrol etmiyorlar” diyen Miller, “Ürün-para ilişkisinde ağırlık ürünün tarafına geçti. Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız” değerlendirmesini yaptı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, aleksey miller, doğalgaz, avrupa