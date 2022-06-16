https://tr.sputniknews.com/20220616/gazprom-neft-opecin-uretimi-artirma-karari-petrol-fiyatlarini-etkilemeyecek-1057521581.html

Gazprom Neft: OPEC+'ın üretimi artırma kararı petrol fiyatlarını etkilemeyecek

Gazprom Neft: OPEC+'ın üretimi artırma kararı petrol fiyatlarını etkilemeyecek

Gazprom Neft Başkanı Dyukov, OPEC + ülkelerinin üretimi artırma kararının doğru olduğunu, ancak bunun petrol fiyatlarına etki etmeyeceğini belirtti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T20:46+0300

2022-06-16T20:46+0300

2022-06-16T20:47+0300

gazprom neft

dünya

opec

aleksandr dyukov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102995/23/1029952332_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_df6013df3561a1b5a787f86e12243b94.jpg

Rus petrol şirketi Gazprom Neft`in başkanı Aleksandr Dyukov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, piyasalarda belirli bir dengesizlik olması nedeniyle OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi artışını hızlandırma kararının doğru olduğunu, ancak fiyatlarda belirgin bir düşüşün beklenmemesi gerektiğini söyledi.Dyukov, “Bu mantıklı bir karar, çünkü şu anda belirli bir dengesizlik görüyoruz ve talep arzı biraz aşıyor, dolayısıyla buna göre kota artışının gerekli olduğu açıktır. Karar doğrudur, mantıklıdır” dedi.Petrol fiyatlarına politik faktörlerin yanı sıra ambargolarla ilgili açıklamalarında etki ettiğine vurgu yapan Dyukov, “Ciddi bir fiyat değişikliği beklemiyorum, çünkü şu anda piyasadaki fiyatlar sadece arz ve talepteki büyük dengesizlikle değil, aynı zamanda politik faktörler ve ambargolarla ilgili açıklamalar üzerinden belirleniyor. Fiyatlar, bir veya iki yıl önce başlatılan enflasyonist süreçlerden hala etkileniyor” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom neft, opec, aleksandr dyukov