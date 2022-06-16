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https://tr.sputniknews.com/20220616/gazprom-neft-opecin-uretimi-artirma-karari-petrol-fiyatlarini-etkilemeyecek-1057521581.html
Gazprom Neft: OPEC+'ın üretimi artırma kararı petrol fiyatlarını etkilemeyecek
Gazprom Neft: OPEC+'ın üretimi artırma kararı petrol fiyatlarını etkilemeyecek
Gazprom Neft Başkanı Dyukov, OPEC + ülkelerinin üretimi artırma kararının doğru olduğunu, ancak bunun petrol fiyatlarına etki etmeyeceğini belirtti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T20:46+0300
2022-06-16T20:47+0300
gazprom neft
dünya
opec
aleksandr dyukov
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Rus petrol şirketi Gazprom Neft`in başkanı Aleksandr Dyukov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, piyasalarda belirli bir dengesizlik olması nedeniyle OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi artışını hızlandırma kararının doğru olduğunu, ancak fiyatlarda belirgin bir düşüşün beklenmemesi gerektiğini söyledi.Dyukov, “Bu mantıklı bir karar, çünkü şu anda belirli bir dengesizlik görüyoruz ve talep arzı biraz aşıyor, dolayısıyla buna göre kota artışının gerekli olduğu açıktır. Karar doğrudur, mantıklıdır” dedi.Petrol fiyatlarına politik faktörlerin yanı sıra ambargolarla ilgili açıklamalarında etki ettiğine vurgu yapan Dyukov, “Ciddi bir fiyat değişikliği beklemiyorum, çünkü şu anda piyasadaki fiyatlar sadece arz ve talepteki büyük dengesizlikle değil, aynı zamanda politik faktörler ve ambargolarla ilgili açıklamalar üzerinden belirleniyor. Fiyatlar, bir veya iki yıl önce başlatılan enflasyonist süreçlerden hala etkileniyor” diye konuştu.
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gazprom neft, opec, aleksandr dyukov

Gazprom Neft: OPEC+'ın üretimi artırma kararı petrol fiyatlarını etkilemeyecek

20:46 16.06.2022 (güncellendi: 20:47 16.06.2022)
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Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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Gazprom Neft Başkanı Dyukov, OPEC + ülkelerinin üretimi artırma kararının doğru olduğunu, ancak bunun petrol fiyatlarına etki etmeyeceğini belirtti.
Rus petrol şirketi Gazprom Neft`in başkanı Aleksandr Dyukov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, piyasalarda belirli bir dengesizlik olması nedeniyle OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi artışını hızlandırma kararının doğru olduğunu, ancak fiyatlarda belirgin bir düşüşün beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Dyukov, “Bu mantıklı bir karar, çünkü şu anda belirli bir dengesizlik görüyoruz ve talep arzı biraz aşıyor, dolayısıyla buna göre kota artışının gerekli olduğu açıktır. Karar doğrudur, mantıklıdır” dedi.
Petrol fiyatlarına politik faktörlerin yanı sıra ambargolarla ilgili açıklamalarında etki ettiğine vurgu yapan Dyukov, “Ciddi bir fiyat değişikliği beklemiyorum, çünkü şu anda piyasadaki fiyatlar sadece arz ve talepteki büyük dengesizlikle değil, aynı zamanda politik faktörler ve ambargolarla ilgili açıklamalar üzerinden belirleniyor. Fiyatlar, bir veya iki yıl önce başlatılan enflasyonist süreçlerden hala etkileniyor” diye konuştu.
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