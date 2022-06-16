https://tr.sputniknews.com/20220616/genel-saglik-sigortasi-borculularina-af-geliyor-1057494082.html
Genel Sağlık Sigortası borçulularına af geliyor
Genel Sağlık Sigortası borçulularına af geliyor
Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T12:14+0300
2022-06-16T12:14+0300
2022-06-16T12:14+0300
türkiye
borç
genel sağlık sigortası
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Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.Sağlık Sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.
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borç, genel sağlık sigortası
Genel Sağlık Sigortası borçulularına af geliyor
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Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek.
Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.
Sağlık Sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.
Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.
Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.
Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.
Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.