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https://tr.sputniknews.com/20220616/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-4-supheli-serbest-birakildi-1057489439.html
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
suikast
türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması devam ediyor.Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-9-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1057133436.html
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suikast, türkiye, necip hablemitoğlu

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı

10:04 16.06.2022
© Fotoğraf : Twitter Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması devam ediyor.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı
8 Haziran , 13:39
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