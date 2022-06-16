https://tr.sputniknews.com/20220616/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-4-supheli-serbest-birakildi-1057489439.html
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:04+0300
2022-06-16T10:04+0300
2022-06-16T10:04+0300
türkiye
suikast
türkiye
necip hablemitoğlu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması devam ediyor.Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-9-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1057133436.html
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suikast, türkiye, necip hablemitoğlu
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması devam ediyor.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.