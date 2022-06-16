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Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı
Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından, ABD dolarına bağlı döviz kur... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T04:59+0300
2022-06-16T04:59+0300
ekonomi
hong kong
fed
faiz
enflasyon
karar
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Hong Kong yönetiminin merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkarıldığı bildirildi.Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltmişti. Artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.HKMA'nın baz faiz oranı, Fed ile eşzamanlı atılan adım sonrası, Kovid-19 salgının başlangıcında dünyada merkez bankalarının ekonomik toparlanmaya destek için daha ucuz kredi kaynağı sağlamak amacıyla faiz indirimleri uygulamaya başladığı Mart 2022'deki seviyeye yeniden ulaştı.HKMA, geçen ay, Fed'i faiz artırımı kararını izleyerek gösterge faiz oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220615/fed-faiz-kararini-acikladi-1057472843.html
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hong kong, fed, faiz, enflasyon, karar

Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

04:59 16.06.2022
© AAHong Kong - Çin
Hong Kong - Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından, ABD dolarına bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.
Hong Kong yönetiminin merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkarıldığı bildirildi.
Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltmişti. Artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.
HKMA'nın baz faiz oranı, Fed ile eşzamanlı atılan adım sonrası, Kovid-19 salgının başlangıcında dünyada merkez bankalarının ekonomik toparlanmaya destek için daha ucuz kredi kaynağı sağlamak amacıyla faiz indirimleri uygulamaya başladığı Mart 2022'deki seviyeye yeniden ulaştı.
HKMA, geçen ay, Fed'i faiz artırımı kararını izleyerek gösterge faiz oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltmişti.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
EKONOMİ
ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
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