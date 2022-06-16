https://tr.sputniknews.com/20220616/hong-kong-fedin-ardindan-gosterge-faiz-oranini-75-baz-puan-artirdi-1057486070.html

Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından, ABD dolarına bağlı döviz kur... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T04:59+0300

2022-06-16T04:59+0300

2022-06-16T04:59+0300

ekonomi

hong kong

fed

faiz

enflasyon

karar

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Hong Kong yönetiminin merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi'nden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkarıldığı bildirildi.Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltmişti. Artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.HKMA'nın baz faiz oranı, Fed ile eşzamanlı atılan adım sonrası, Kovid-19 salgının başlangıcında dünyada merkez bankalarının ekonomik toparlanmaya destek için daha ucuz kredi kaynağı sağlamak amacıyla faiz indirimleri uygulamaya başladığı Mart 2022'deki seviyeye yeniden ulaştı.HKMA, geçen ay, Fed'i faiz artırımı kararını izleyerek gösterge faiz oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220615/fed-faiz-kararini-acikladi-1057472843.html

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hong kong, fed, faiz, enflasyon, karar